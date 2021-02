Patří mezi nejbohatší sportovce světa a tak poutá pozornost, kudy chodí. LeBron James (36) se tentokrát dostal do křížku s prominentní divačkou zápasu v Atlantě. Urážky padaly z obou stran a vše nakonec eskalovalo až do momentu, kdy se přerušil zápas, a ženu i s jejími kumpány museli vyvést!

Populární basketbalista odehrál průměrné utkání, ovšem novináře zaujal tentokrát něčím jiným. Už během utkání se dostal do konfrontace s manželem Juliany Carlosové. Ta se nakonec sama vložila do slovní přestřelky a to tak aktivně, že musela opustit zápas.

„Právě jsem byla vyvedena z haly kvůli urážce Jamese ,“ svěřila se Juliana na Instagramu. Pak vylíčila svou verzi. LeBron prý začal nadávat jejímu manželovi, tak se ohradila a řekla, že takhle s ním mluvit nebude. „Drž hubu, děv*o,“ odsekl jí údajně legendární hráč. To si nenechala líbit a tak výměna názorů pokračovala.

Osm minut před koncem tak byl zápas přerušen a skupinka diváků vyvedena. Los Angeles Lakers si i tak pohlídali pohodlnou výhru nad domácí Atlantou.

„Na konci dne jsem rád, že jsou fanoušci zpět v aréně. Chybí mi ta interakce, potřebuji to, my jako hráči to potřebujeme. Nemyslím si, že bylo nutné je vyvést. Byla to klasická pošťuchovačka mezi dvěma dospělými muži. Já jsem něco řekl, on něco řekl. Já jsem něco řekl a najednou vyskočila ona a vložila se do toho. Neměli je vykopnout. Možná měli pár drinků a pokračovali by, pak by zápas nebyl úplně o basketbalu, možná proto rozhodčí rozhodli takto,“ vyjádřil se po zápase k situaci sám LeBron.