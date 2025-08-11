Nadal je podruhé tátou: Srdcervoucí výběr jména!
Baleáry jsou ostrovy rodičovské radosti. Tenisový velikán Rafael Nadal (39) se stal na Mallorce podruhé otcem.
Španělská legenda a jeho manželka Maria Francisca Perellová (37) mají druhého syna a Rafael, který přišel na svět v říjnu 2022 po velmi komplikovaném těhotenství, brášku. Tentokrát prý šlo všechno hladce a po čtvrtečním porodu jsou od soboty všichni doma a šťastní.
Dítě dostalo jméno Miquel po zesnulému dědečkovi (†63). Nadalův tchán umřel v roce 2023 po dlouhé nemoci.
Témata: Rafael Nadal, Mallorca, Baleáry, Marie Františka Portugalská