Nadal je podruhé tátou: Srdcervoucí výběr jména!

Rafael Nadal je podruhé tátou.
Španělský tenista Rafael Nadal se představil v Praze na Laver Cupu.
Španělský tenista Rafael Nadal.
Španělský tenista Rafael Nadal vyhrál na olympiádě dvě zlaté medaile.
Španělský tenista Rafael Nadal ukončil kariéru na konci letošní sezony.
Rafael Nadal ovládl v minulosti dvakrát Wimbledon.
Rafael Nadal byl vyhlášen sportovní ikonou

Baleáry jsou ostrovy rodičovské radosti. Tenisový velikán Rafael Nadal (39) se stal na Mallorce podruhé otcem.

Španělská legenda a jeho manželka Maria Francisca Perellová (37) mají druhého syna a Rafael, který přišel na svět v říjnu 2022 po velmi komplikovaném těhotenství, brášku. Tentokrát prý šlo všechno hladce a po čtvrtečním porodu jsou od soboty všichni doma a šťastní.

Dítě dostalo jméno Miquel po zesnulému dědečkovi (†63). Nadalův tchán umřel v roce 2023 po dlouhé nemoci.

