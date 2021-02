Uteklo dosud málo temné vody v Temži od chvíle, kdy Frank Lampard (42) musel vyklidit trenérský kancl na Stamford Bridge. Za jeho koncem v Chelsea podle anglických médií stojí i Petr Čech (39).

»Big Pete« je coby technický a výkonný poradce členem klubového štábu. S Frankiem svorně vyválčili patnáct trofejí včetně Ligy mistrů, jenže na to už se nehraje…

Z moci ruského majitele Romana Abramoviče (54) vládne Chelsea jeho krajanka a pravá ruka, direktorka Marina Granovská (46). Hádala se s Lampardem o mizerných výsledcích a o zapojení posil, které stály v přepočtu 5,6 miliardy korun a na jejichž angažování se podílel také Petr Čech .

Došlo na lámání chleba nasáklého žlučí a portály telegraph.co.uk. a dailymail.co.uk o něm hlásí: „Vztah mezi Čechem a Lampardem byl napjatý. Čech zůstal věrný Granovské, postavil se na její stranu a Lampard byl vyhozen. Ona mu pak řekla, že přišel o práci.“ A roční plat 165 milionů korun. Petr se ke kauze oficiálně nevyjádřil, podle názoru muže z jeho tuzemského okolí jsou však jeho vztahy s Lampardem v pořádku.

Ikona fans »Blues« Lampard putoval na dlažbu 25. ledna s odstupným 59 milionů korun. Je to nejmenší zlatý padák pro kouče v dějinách klubu za panování ruského oligarchy Abramoviče. S touto almužnou v kapse si Frank posteskl: „Jsem zklamaný, že jsem v této sezoně neměl čas posunout tým dopředu a na další úroveň.“

V příštích osmnácti měsících to má za něj dělat Němec Thomas Tuchel (47). Přišel do západního Londýna po tom, co ho šejkové na Štědrý den vykopli z Paris SG a v prvních dvou zápasech Premier League uhrál čtyři body.