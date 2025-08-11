Ledecká půl roku před olympiádou. Proč balancuje?

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká
Ester Ledecká a její bratr Jonáš Ledecký
Ester Ledecká získala na MS zlato a stříbro
Ester Ledecká získala na MS zlato a stříbro
Ester Ledecká získala na MS zlato a stříbro
Ester Ledecká by na olympiádě ráda závodila na prkně i na lyžích. A má na to plán!
Ester Ledecká by na olympiádě ráda závodila na prkně i na lyžích. A má na to plán!
Nynější česká vládkyně hor Ester Ledecká.
Bavila se u zdvihadla
Bavila se u zdvihadla
Bavila se u zdvihadla
S lodí má zkušenosti, teď si dělá řidičák na loď
Ester Ledecká tančí.
Ester na prkně
Ester sluší každá medaile!
Ester Ledecká v plavkách
Ester Ledecká na lodi
Ester Ledecká na surfu
Ester Ledecká u letadla
Ester Ledecká laškuje s fanoušky
Ester Ledecká
Ester Ledecká při posilování
Trojnásobná olympijská vítězka.
Davida Pastrňáka a Ester Ledeckou společné vystoupení bavilo. On ukázal roztomilý kukuč, ona sexy bříško.
Ester Ledecká balancuje na bosu.
Ester Ledecká balancuje na bosu.
Ester Ledecká balancuje na bosu.
Ester Ledecká balancuje na bosu.

Svou životní situaci shrnula v tomhle videu do puntíku! Na chudáka Ester Ledeckou (30) lítaly ze stran všechny možné věci, zatímco se prala s rovnováhou na balančním míči. Jak jsme u ní ale zvyklí, brala to s úsměvem.

Českou zimní královnu jen tak z rovnováhy nevyvedete! Balancujíc na pravé noze chytila nejen míče, ale poradila si i s letícím kýblem, mopem nebo židlí. „Moje představa o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem,“ napsala Ester k instagramovému videu.

I v Řecku, kam ráda vyráží za letním odreagováním, ale balancuje kvůli olympijskému dilema. Už za půlroku se představí na Hrách, stále však ještě nevíme, v jaké disciplíně. Lyže i snowboard jsou totiž na programu shodně 8. února a Ester může zachránit jedině změna termínu prkna.

„Na všech stranách teď lidé přemýšlejí, jak to změnit. Konečně přišli na to, že příběh Ester, která dokáže vyhrát ve dvou sportech, je natolik silný, že stojí za to o této kolizi přemýšlet,“ prozradil minulý týden pro iDnes.cz šéf české olympijské mise Martin Doktor.

Ester Ledecká a její bratr Jonáš Ledecký
Ester Ledecká a její bratr Jonáš Ledecký

Témata:  Olympijské hryŘeckoEster LedeckáMartin Doktor

Související články



Články odjinud