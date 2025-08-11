Ledecká půl roku před olympiádou. Proč balancuje?
Svou životní situaci shrnula v tomhle videu do puntíku! Na chudáka Ester Ledeckou (30) lítaly ze stran všechny možné věci, zatímco se prala s rovnováhou na balančním míči. Jak jsme u ní ale zvyklí, brala to s úsměvem.
Českou zimní královnu jen tak z rovnováhy nevyvedete! Balancujíc na pravé noze chytila nejen míče, ale poradila si i s letícím kýblem, mopem nebo židlí. „Moje představa o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem,“ napsala Ester k instagramovému videu.
I v Řecku, kam ráda vyráží za letním odreagováním, ale balancuje kvůli olympijskému dilema. Už za půlroku se představí na Hrách, stále však ještě nevíme, v jaké disciplíně. Lyže i snowboard jsou totiž na programu shodně 8. února a Ester může zachránit jedině změna termínu prkna.
„Na všech stranách teď lidé přemýšlejí, jak to změnit. Konečně přišli na to, že příběh Ester, která dokáže vyhrát ve dvou sportech, je natolik silný, že stojí za to o této kolizi přemýšlet,“ prozradil minulý týden pro iDnes.cz šéf české olympijské mise Martin Doktor.