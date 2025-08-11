Hubáček manažerem reprezentace U18: Musíme komunikovat se zámořím. Na čem svaz lpí?
V Brně se narodil a vyrůstal, ovšem po hokejové stránce nezakořenil nikdy tak, jak jej k tomu předurčovaly schopnosti a osobnost. Mít právo pečovat o Kometu, Petra Hubáčka byste si představovali v roli jednoho z klíčových mužů organizace. Na delší než dvouleté propojení, kdy v období 2010–12 nosil na extraligovém dresu céčko, nedošlo. Dnes se 45letý mistr světa z Německa vrací na místo činu v roli manažera reprezentace do 18 let. V sobotu po finále Hlinka Gretzky Cupu by rád zvedal ruce nad hlavu.
Před patnácti roky byl na vrcholu, s národním týmem kouče Vladimíra Růžičky dovezl do Prahy zlaté medaile při jedné z největších hokejových krádeží v historii světových šampionátů. O Petru Hubáčkovi se ví, že hokej snídá, obědvá i večeří. Neustále se zdokonaluje, nepřešlapuje na místě, cítí potřebu být neustále in, uvnitř. Teď by z jeho nasazení měly čerpat i elitní tuzemské talenty v klíčové kategorii U18, kdy se lámou kariéry hráčů všemi možnými směry.
Co s vámi profesní návrat do Brna dělá?
„Abych se přiznal, ani jsem nad tím takhle nepřemýšlel. Jak je člověk profík a zvyklý pracovat všude možně, veškeré záležitosti týkající se prostředí a práce mám od sebe oddělené. Nehraje pro mě žádnou roli, zda se turnaj koná v Brně nebo kdekoli jinde. Jiná věc je, že když odsud pocházíte, na stadionu, v okolí a i ve městě potkáte spoustu známých lidí, s nimiž se dám na chvíli do řeči. Ale v kontextu té práce je mi jedno, kde se zrovna nacházím.“
Jaký úkol jste si sám pro sebe vytkl v souvislosti s turnajem Ivana Hlinky a Wayna Gretzkyho? Chcete být blízko týmu a ovlivňovat děj v něm, anebo řešíte víc organizační věci?
„Je to všechno dohromady, jedno s druhým. První věc, která mě napadla, je otevření komunikace se zámořím, protože někteří kluci z tohoto týmu budou odcházet a přímo po Hlinkovi. S Milanem Hniličkou (ředitelem hokejových reprezentací) jsme si na to sedli a ujasnili si, jak by to mohlo během sezony probíhat.“
Jak?
„Výborné je, že členem našeho realizačního týmu je Láďa Šmíd, který působí ve štábu Edmonton Oil Kings. Ta působí v juniorské Western Hockey League, odkud bude s našimi kluky v primárním kontaktu, to samé s lidmi z managementu jednotlivých týmů. Jde o to, abychom