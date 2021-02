Štruncovy sady. Nikde nikdo. Ticho, do kterého bylo slyšet teskné ševelení větví: „Jak já nešťastná vrba krytosemenná k tomu přijdu. Takovou slávu se mnou dělali, a teď mě chtějí zneuctít?“

Ne, tohle není volání po zásahu ochránců přírody u plzeňského stadionu. Je to kousek taškařice spojené s peprnými osudy Pavla Vrby (57) a Adolfa Šádka (46).

Byl říjen léta Páně 2014. Trenér Vrba se lopotil s lopatou, když s velkou pompou pomáhal sázet vrbu. Klub mu ji s pamětní destičkou věnoval na důkaz vděku za to, co s mančaftem dokázal. Tenkrát byl s »generálem« Viktorie Šádkem jedna ruka, jenže nic netrvá věčně. O pět let později Šádek vyhrožoval: „Kdyby šel Pavel Vrba do Sparty, první, co bych udělal, tak bych vyškubl tu jeho vysazenou vrbu. Třikrát se šel na ni TO a poslal mu ji do Přerova. Tím bych začal.“ No a Vrba se právě nyní upsal Spartě.

Co udělá Šádek? Už má rozepnutý poklopec a v ruce šaltrpáku rypadla? „Přestup Pavla Vrby do Sparty jistě vyvolal velké emoce, já to však vnímám jako součást fotbalového života. Samozřejmě byl tehdy můj výrok myšlen s nadsázkou a určitou dávkou humoru. Strom ve Štruncových sadech pořád stojí a rozhodně na tom já osobně nehodlám nic měnit.“ Tak včera Adolf Šádek s úsměvem uklidnil již notně vzrostlou dřevinu, že ji nechá tam, kde je. Akorát o tom močení pomlčel…