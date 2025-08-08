Nezmar Jágr a jeho křehká láska Dominika: Makají oba!
Ve dvou se to lépe táhne, a tak s hokejovým nesmrtelníkem Jaromírem Jágrem (53) dře v přípravě na novou extraligovou sezonu i partnerka Dominika Branišová (30).
Legendární útočník s číslem 68 naskočil v dresu Rytířů Kladno do duelu s Litvínovem a gólovou asistencí pomohl k výhře 3:2. »Džegr«, který prodal většinový podíl klubu byznysmenu Drastilovi, prý bojuje o smlouvu. Před českými žurnalisty dělá, že je vzduch, ale zámořským reportérům řekl: „Hokej pořád miluju, rád trénuju a nechci ztloustnout. Chci zůstat zdravý. Zhubnul jsem skoro deset kilo a cítím se trochu líp.“
Víc vyrýsovaná
Stejně jako Jarda plánuje zamakat na postavě i jeho láska Dominika. Ta před pár dny dala na sociální sítě fotku bez příkras. „Ráda bych byla trochu víc vyrýsovaná. Rozhodně ale netvrdím, že na mé aktuální formě je něco špatného,“ podotkla modelka a moderátorka na TV Nova. Jágrova milá si zapsala míry a absolvovala speciální měření dalších tělesných hodnot. „Aktuálně mám 20,6 % tuku a ráda bych se dostala někde kolem 17 %, což jsem měla dřív a bylo to pro mě v pohodě udržitelné a neměla jsem žádné zdravotní potíže. Pro mě to tedy znamená dát dolů 2 až 3 kg čistého tuku,“ stanovila si cíl.
Slib na párku?
Rytíře Jaromíra Jágra na ledě sledovala Dominika Branišová z VIP kladenského zimáku. Z výkonu nezdolné »68« lítala v oblacích, takže zapomněla na všechna ta čísla včetně BMI. „Tohle v plánu úplně nebylo, ale ne vždy jde všechno podle plánu,“ culila se nad párkem v rohlíku na tácku. Jarda má zase na párku vyjádření, že uplynulá sezona byla jeho poslední. Nejspíš si totiž dá 38. ročník v profesionálním hokeji. A kdyby ne? Může se připojit k lásce Dominice na jejich oblíbený sport (něco mezi tenisem a squashem): „Vypotím to na padelu.“