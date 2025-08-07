Norka v kleci: Porušuje zákon
Když nastupuje do šestiúhelníkové klece, je tak trochu jednou nohou ve vězení. Bojovnice Cecilie Bolanderová (29) má problémy kvůli MMA bitkám.
V Norsku jsou totiž zápasy ve smíšeném bojovém umění zakázané, v rodné zemi tak žena s vikingskou krví může jen trénovat. Také proto se stala hvězdou Oktagonu a v sobotu na Štvanici vyzve v boji o titul Szabovou.
OKTAGON 74
