Chorý se na disciplinárku vyfiknul: Trestanec za čtvrt milionu
Nepřišel v mnišské kutně převázané špagátem na znamení pokání. Nevstoupil do žebravého řádu. Naopak! Tomáš Chorý se před trestající tribunál LFA dostavil s věcičkami za cirka 250 000 korun.
Hrozila mu až půlroční stopka. Slávista Tomáš Chorý (30) si ale po ráně pěstí do rozkroku brankáře Slovácka Heči může zpívat: Heč, dostal jsem jen šest kulí! Takový je verdikt disciplinární komise, která si Chorého včera pozvala na kobereček.
Slávistický kanonýr do jejího sídla dorazil ve světlém outfitu za přibližně pět tisíc, ten ale pořádně vyšperkoval superdrahými doplňky - botami značky Nike za 24 tisíc, brýlemi Gucci za »desítku« a hlavně hodinkami věhlasné značky Breitling v hodnotě 216 800 korun.
Forvard Slavie Tomáš Chorý se na fotbalový soudní proces vyfiknul. • Blesk - Jiří Koťátko
Šest kulí
Navzdory Chorého reputaci musela komise uznat, že jde o dosud netrestaného floutka, tudíž vynesla celkem šalamounský flastr na šest zápasů. V českých končinách jde přitom o relativně přísnou stopku, vyšší se obvykle dává jen za fauly s dlouhodobým následkem – nejvíce, 12 zápasů, dosud vyfasoval sparťan Kweuke, jenž v roce 2013 zlomil nohu Dosoudilovi.
„Tímto rozhodnutím chceme vyslat jasný signál, že takové chování do profesionálního sportu nepatří. Disciplinární komise ho odsuzuje a bude-li se v budoucnu opakovat, bude ho tvrdě trestat!“ varuje Chorého předseda disciplinárky Jiří Matzner. Slavia už předem avizovala, že bude akceptovat jakékoliv rozhodnutí jeho komise.
Vytáhlý útočník tak přijde o duely s Teplicemi, Jabloncem, Pardubicemi, Ml. Boleslaví, Karvinou a Libercem. Do říjnového derby se Spartou ale bude odpočatý, stejně jako do zářijové Ligy mistrů, kam se stopka nepřenáší!