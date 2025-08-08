Dončič 2.0: bez piva a dýmky, zhubnul 14 kilo. Proč to nešlo dřív? zní z Dallasu
Únorový kontroverzní trejd z Dallasu do LA Lakers může být to nejlepší, co Luku Dončiče (26) potkalo. Slovinský basketbalový fenomén vláčený bahnem za nadváhu a mizernou kondici odpovídá po svém. Léto tráví v posilovně a dramaticky změnil své tělo. Údajně zhubnul 14 kilogramů a cítí se nejlépe v kariéře. Lakers jsou teď zcela jeho týmem, o čem svědčí i spekulace ohledně nejisté budoucnosti LeBrona Jamese v LA.
Není to tak dávno, co mohl Luka Dončič dělat reklamu maximálně na pivo či vodní dýmky, což jsou jeho oblíbené neřesti. Dnes se však jeho vyrýsované tělo vyjímá na titulní stránce časopisu Men´s Health a popisuje, jak šest dní v týdnu drží šestnáctihodinový půst a v osmihodinovém okně jí bezlepkové pokrmy bohaté na proteiny a doprovází to koktejlem s mandlovým mlékem.
Ať ho již žene touha dokázat Dallasu, kde chtěl strávit celou kariéru, jak velkou chybu jeho výměnou udělal či jen šel po veřejném zostuzení ohledně špatné životosprávy do sebe, Dončičova transformace je dramatická. Tílko na něm visí, paže má vyrýsované, k vertikálnímu výskoku přidal dobrých pár centimetrů. A když se podívá do zrcadla, líbí se mu, co vidí. „Lépe spím, mám víc energie, cítím se nejlíp za poslední roky,“ tvrdí šestadvacetiletý Slovinec, jenž si do svého sídla v Chorvatsku, kde tráví poslední roky letní prázdniny, nechal navozit všemožné vybavení pro trénink fyzičky a třikrát denně s ním poctivě dřel. Dřívější rutina, tedy pitky s kamarády a užívání si léta, je minulostí.
Dončičova „nová verze“? Fanoušci Lakers v euforii
Současný Dončič plní to, co po něm vždy Dallas chtěl a nikdy nedostal. „Luka nemusí být v kondici, aby dokázal, že Mavericks udělali podivné rozhodnutí,“ řekl insider Tim MacMahon z ESPN. „Jeho tělesná proměna během léta jen potvrzuje, že obavy Dallasu ohledně jeho kondice byly oprávněné. Celé tohle vítězné kolečko ohledně jeho lepší fyzičky je zvláštní. Kámo, přeci už jsi několik let v NBA!“
Buď jak buď, nová a lepší verze Dončiče přivádí fanoušky Lakers do euforie. A zaujetí pro lepší fyzičku může být také Slovincovým obratným obchodním rozhodnutím. Klub s ním začátkem února podepsal prodloužení smlouvy o tři sezony za 165 milionů dolarů a v roce 2028 může přijít extrémní třesk – maximální pětiletý kontrakt v hodnotě přes 400 milionů dolarů.
Generální manažer a prezident pro basketbalové záležitosti Rob Pelinka označil novou smlouvu s Dončičem za monumentální okamžik pro Lakers. „Jeho budoucnost je spojena s Los Angeles Lakers. Luka je jedním z nejúžasnějších hráčů v tomto sportu a jeho dominance na kurtu a vášeň se nedají s ničím srovnat.“
Po jedné z nejhorších sezon kariéry, kdy skončil s Lakers již v 1. kole play off (1:4 s Minnesotou) a dostal nebývalé množství času na letní přípravu, je na scéně Luka 2.0. A už na blížícím se Eurobasketu se mohou dít velké věci.