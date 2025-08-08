Komplikovaný návrat atletky Ogrodníkové: Prcek nespí
„Nemám úplně nejhodnější děťátko,“ usmívala se atletka Nikola Ogrodníková letos na Zlaté tretře v Ostravě. Už při oznámení těhotenství skloňovala slovo návrat, ke kterému je samozřejmě zapotřebí fyzická dřina, aby se vrátila zpátky ke svému tempu. Jenže jak se zdá, několikaměsíční syn Jáchym má pro ni lepší vytížení!
Jako sportovkyně na top úrovni je na zátěž zvyklá. Ale závodění na atletických stadionech a péče o miminko jsou přeci jen dvě odlišné disciplíny. Ta druhá navíc nikdy nekončí, což už teď velmi dobře chápe i partnerka třineckého kapitána Petra Vrány.
„Jáchym se rozhodl, že mě dneska nenechá trénovat a nebude spát ani v noci, ani přes den,“ postěžovala si unavená Ogrodníková svým fanouškům v mezičase, kdy se synem odpočívala na gauči. V červnu se rozpovídala o tom, jak to s péčí o syna je. Mít doma miminko a připravovat se na návrat totiž není žádný med. „Hlavně se synem je to teď ještě takové náročné, protože úplně nemáme hlídání,“ prozradila pro iSport.cz.
„Nezlobí, ale je to klasický chlapeček. Bolí ho bříško, tak hodně pláče," pravila tehdy Nikola, jež spolu s Vránou kromě společného syna Jáchyma vychovává ještě nevlastního syna Lea, kterého má Petr z předešlého vztahu s kanadskou manželkou Lindsey (†35).