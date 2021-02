Všechny bolístky a šrámy se v ženské náruči hojí podstatně rychleji, a tak dobitého Tigera Woodse (45), který měl v týdnu vážnou autonehodu a prodělal dlouhou operaci polámané nohy, ve špitálu navštívila přítelkyně Erica Hermanová (37).

Fotografové ji zachytili, jak míří do nemocnice Harbor-UCLA Medical Centre. Za svým milým si to štrádovala s plným batůžkem a obřím kelímkem limonády z rychlého občerstvení, nejspíš kdyby Tigerovi vyhládlo...

Na Woodse nezapomněly ani další dámy, se kterými v minulosti udržoval vztah. Přání rychlého uzdravení poslala například lyžařka Lindsey Vonnová a milenka Rachel Uchitelová.

Ta se přitom ještě na konci minulého roku rozhodla zveřejnit detaily milostného skandálu Tigera, který čítal nespočet milenek. „Bylo to těžkých deset let, kdy jsem musela jen sedět a nechat lidi, aby mluvili o mně, jako by mě znali,“ sdělila v jednom z podcastů.

„Je to opravdu zničující způsob života, proto jsem se rozhodla promluvit,“ dodala. Vážné zranění golfisty však alespoň na chvíli odsunulo kostlivce z minulosti do kouta.