Zřídkakdy nechají nahlédnout pod pokličku svého vztahu. Teď to přišlo! Šťabajzna Georgina Rodriguezová (27) pro Sportweek prozradila, jaké to je žít s hvězdou Juventusu Cristianem Ronaldem (36). Co všechno práskla?

Perfektní kombinace

„Cristiano ví, že ve fotbale jednou vyhrajete, pak prohrajete, že to musíte přijmout a zlepšovat se. Má mysl, tělo i ducha. Úplně mě to překvapilo, získal si mě tím. Je sebekritický, zodpovědný a miluje to, co dělá. Perfektní kombinace!“