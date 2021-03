Minulý týden se manželka fotbalisty Ezequiela Garaye svěřila s tím, jak v jejich vztahu vyhasíná plamen touhy. To by podepsal nespočet jiných párů. Ne ovšem Mauro Icardi (28) a jeho sexy choť Wanda (34). Ti si prý dopřávají doslova orgie.

Peprnou informaci o slavném páru prásknul bývalý fotbalista Daniele Adani v „twitchovém“ přenosu dalšího někdejšího hráče Christiana Vieriho.

Sex mají Icardi s Wandou až dvanáctkrát denně, prozradil muž zjevně dobře obeznámený se soukromím Argentince hrajícího za PSG. Ostatně modelka a moderátorka se nikdy netajila neukojitelným apetitem. Ovšem pozor, upozorňuje také, že Mauro je profesionál a netroufl by si mít pohlavní styk před utkáním. „Mohli bychom mít sex kdykoliv, ale on by si to nedovolil,“ řekla kráska. „Můžeme to dělat po zápase, ale jen když dobře dopadne,“ dodala s úsměvem.

Jakmile je pak volno, Icardi si na nedostatek sexuálních hrátek rozhodně stěžovat nemůže. S ženuškou jsou v tomto ohledu na jedné lodi.