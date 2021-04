Jeho sláva se dostala i za oceán, leč tentokrát z toho Cristiano Ronaldo (36) moc nadšený nebude. Místo fotbalu jde totiž o drogy!

Že se v ulicích New Yorku děje něco nekalého, zaregistrovala místní policie hned zkraje roku. „Konzumace kokainu se oproti prvním měsícům roku 2020 zvýšila o 200%,“ stojí ve zprávě okresní prokurátorky. No, a když pak jeden z podezřelých vešel do sledovaného bytu s prázdnýma rukama a odešel s kufrem obsahující v přepočtu přibližně 4,4 milionu korun, měli vyšetřovatelé jasno.

Při následné domovní prohlídce bylo zabaveno přes 50 kilogramů kokainu za více než 44 milionů korun, zbraně, stroje na počítání peněz a věci na výrobu drog. Ke Cristianově smůle byl ilegální artikl schován v krabičkách s jeho logem CR7 !

Policie nicméně vyloučila spojitost obžalovaných se slavným fotbalistou, toho navíc něco podobného potkalo již na podzim. Značku slavného fotbalisty tehdy zneužili pašeráci v Nikarague, kteří si zkratkou CR7 označkovali hned 340 balíčků s bílým práškem, dealer ve Francii zase použil Ronaldovu podobiznu pro zamaskování balíčků s marihuanou.