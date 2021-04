S Hložkem, ale bez Dočkala. Česká nominace na EURO podle Sportu

Lukáš Provod vyletěl mezi opory Slavie i reprezentace během dvou let • Michal Beránek (Sport)

Až bude Jaroslav Šilhavý za pár týdnů vymýšlet ideální nominaci Česka na mistrovství Evropy, bolehlav z toho mít nebude. Během dvou a půl let vytvořil spektrum hráčů, které není široké, nicméně některé citlivé body bude potřeba delikátně vyřešit. Devět týdnů před nominačním procesem deník Sport nabízí svůj pohled. Vybral třiadvacet jmen. V definitivní podobě kádru nenašel místo pro Bořka Dočkala, naopak do něj zakomponoval teenagera Adama Hložka. V článku pro iSport Premium najdete nejen kompletní okomentovanou nominaci podle Sportu, ale také rozhovor s expertem Vlastimilem Paličkou.

Výsledné složení sestavy je vždy předmětem rozličných debat, mnohdy vzrušených reakcí nad (ne)účastí některého z hráčů. Když pěti lety před odjezdem na šampionát do Francie přednesl svůj výběr tehdejší kouč Pavel Vrba, bouřlivé diskuze se také vedly. Zejména nad absencí Patrika Schicka, tehdy dvacetiletého zelenáče. Část fotbalové společnosti vyřazení talentovaného útočníka nechápala, jiní naopak schvalovali nominaci zkušeného ofenzivního tria David Lafata, Milan Škoda a Tomáš Necid.

Také finální výběr Jaroslava Šilhavého, který bude odtajněn zkraje června, se bude široce komentovat a detailně rozebírat. Deník Sport trenéra Česka předběhl, svoji třiadvacítku do pole vybral již nyní. Zařadil do ní tři gólmany, osm obránců, osm záložníků a čtyři útočníky. Tři z nominovaných – Tomáš Vaclík, Pavel Kadeřábek a Vladimír Darida – pamatují předchozí mistrovství Evropy. Posledně jmenovaný má zkušenost i s EURO 2012, kdy se na poslední chvíli vmáčkl do výběru Michala Bílka.

Nejjednodušší část nominace? Rozhodně obsazení tří gólmanských míst. Slávistický Ondřej Kolář se postupně dává do kupy po hrůzném střetu s Kemarem Roofem, za dva měsíce bude dávno fit a připravený tlačit na dvojici renomovaných kolegů Tomáše Vaclíka a Jiřího Pavlenku. Ti mají nominaci jistou. Vaclík v Seville momentálně nechytá, ale po skvělých výkonech s Belgií a Walesem si udržel pozici prvního brankáře. Na zvážení bylo ještě jméno Tomáše Koubka, jenže ten je v Augsburgu úplně odstavený. Gólmani z české ligy – Aleš Mandous a Filip Nguyen – nedosahují potřebné špičkové výkonnosti.

Mezi osm obránců deník Sport zahrnul tradiční jména, ale i dvacetiletého junáka ze Slavie. Začněme z pravého kraje.