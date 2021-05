V sobotu odpoledne drželi u televize palce staršímu synovi při kvalifikaci Moto3 Velké ceně Itálie. Jejich milovaný Jason Dupasquier (†19) se právě rval o co nejlepší flek, když v nenápadné zatáčce, v balíku plném jezdců, náhle ztratil kontrolu nad svojí mašinou. Byl to pohled plný bolesti. Jeden ze soupeřů mladíka trefil do hlavy, druhý do nohou. Rodiče Philippe s Andreou okamžitě věděli, že je zle. Jejich drahý nehybně ležel uprostřed trati.