Hrůzný pád v Moto3: Švýcar bojuje v nemocnici o život. Je v kritickém stavu!

Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil 18. místo v sobotní kvalifikaci Moto3 na Velkou cenu Itálie, kterou ale předčasně ukončila těžká havárie tří jezdců. Pro Švýcara Jasona Dupasquiera po ní přiletěl na trať v Mugellu vrtulník a transportoval ho do nemocnice ve Florencii, kde bojuje s mnohačetnými zraněními o život!

Dalšími postiženými byl Japonec Ajumu Sasaki a Španěl Jeremy Alcoba, kteří by měli být v pořádku. Kvůli dlouhému zásahu záchranářů byl odložen další program.

Nehoda se stala v posledním kvalifikačním kole a pořadatelé okamžitě jízdu ukončili vyvěšením červených vlajek. Jezdcům se proto závěrečný pokus o nejrychlejší kolo neměřil. Salačovi zůstal čas o pět sekund horší, než měl vítěz kvalifikace Tacuki Suzuki z Japonska.

Zatímco Sasaki s Alcobou jsou po hororvém pádu v pořádku, Dupasquier je podle informací webu blick.ch ve vážném, avšak stabilizovaném stavu. „Při srážce jsem ho trefil do nohou,“ litoval Alcoba. Bližší informace o jeho zdravotním stavu nejsou známy.

Podle španělské tiskové agentury EEE má talentovaný mladík otoky na mozku a zhmožděný hrudník. Italská agentura ANSA píše o komplexních úrazech. Dupasquier údajně podstoupil CT vyšetření a magnetickou rezonanci a chystá se na operaci.

Podle Blicku je jezdec v kritickém stavu. Dupasquier utrpěl mnohačetné trauma - život ohrožující poranění různých částí těla. Do Florencie se za ním ze Švýcarska vydali rodiče Andrea a Philippe.

Salač se modlí za konkurenta

Salač si nejprve v dopoledním třetím tréninku celkově čtrnáctým časem zajistil přímou účast ve finále kvalifikace a měl dobrý pocit z motocyklu. Ve vlastním souboji o pořadí na startu se nejprve dlouho taktizovalo, pak neměl štěstí na rychlou skupinu a sázku na poslední kolo zhatila nehoda.

„První sektor se mi povedl, druhý jsem měl snad nejrychlejší ze všech a měl jsem to skvělé připravené, ale pak přišel velký pád Dupasquiera a s ním červená vlajka. Zítra budu startovat z osmnáctého místa, ale myslím si, že tady v Mugellu to ztracené není,“ uvedl Salač v tiskové zprávě. „Těším se, bude to určitě boj ve velké skupině, ale teď se tady hlavně všichni modlíme, aby byl Dupasquier v pohodě,“ dodal.

Kvalifikace na Velkou cenu Itálie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Mugellu:

Moto3: 1. Suzuki (Jap./Honda) 1:56,001, 2. Acosta (Šp./KTM) -0,596, 3. Rodrigo (Arg.) -0,684, ...18. Salač (ČR/Honda) -5,324.

MotoGP: 1. Quartararo (Fr./Yamaha) 1:45,187, 2. Bagnaia (It./Ducati) -0,230, 3. Zarco (Fr./Ducati) -0,245.

Moto2: 1. Fernández (Šp./Kalex) 1:50,723, 2. Lowes (Brit./Kalex) -0,267, 3. Navarro (Šp./Boscoscuro) -0,347.