Jezdci F1 si stěžují: V Monaku se nedá předjíždět! Nuda, tvrdí Räikkönen

Formule 1 se do Monaka vrátila po dvou letech • Reuters

Vítěz kvalifikace Charles Leclerc do závodu vinou potížím s převodovkou vůbec neodstartoval • Reuters

Čistou práci od začátku do finiše předvedl v neděli Max Verstappen. Celou Grand Prix Monaka odkroužil na prvním místě, pohlídat si vedení ale vlastně nebylo tak těžké. Na monacké trati totiž neexistuje možnost k předjetí. „Je to nuda. Neviděl jsem, že by se v závodě něco stalo, ale tak to prostě v Monaku chodí,“ stěžoval si v cíli Kimi Räikkönen. Opět se tak objevila otázka, co udělat, aby byl historický závod divácky atraktivnější?

Předjet někoho při Grand Prix v Monaku? Téměř neřešitelný úkol. I to ukázal víkendový závod formule 1, v němž vyhrál Max Verstappen před Carlosem Sainzem a Landem Norrisem. Za osmasedmdesát kol si závodníci vyměnili pozice přímo na trati pouze jednou, když se v úvodním okruhu dostal Mick Schumacher před týmového kolegu Nikitu Mazepina. Všechny další pohyby pořadím se odehrály v boxech, nebo kvůli odstoupení.

Na něco podobného už před kvalifikací upozorňoval Lewis Hamilton. „Je tady nejhezčí stadion, nejkrásnější místo, na kterém závodíme, ale pro fanoušky to nikdy není zábavné,“ lamentoval Brit. „Na seznamu obtížných míst k předjíždění je Monako úplně mimo stupnici a nemyslím si, že diváky to baví.“ Kritika neutichla ani po závodě.

„Je to nuda. Neviděl jsem, že by se v závodě něco stalo, ale tak to prostě v Monaku chodí,“ stěžoval si mistr světa z roku 2007 Kimi Räikkönen, který v letošní sezoně hájí barvy Alfa Romeo. „Když sem přijedeme, dostaneme tohle. Samozřejmě se může při závodě cokoliv stát, ale obvykle můžeme jet, jak pomalu chceme, a nikdo nás nepředjede.“

Generální ředitel formule 1 Ross Brawn popřel, že by podle něj monacká Velká cena nudila. „Je to skvělý závod, má obrovskou historii a skvělou atmosféru. Každý jezdec chce v Monaku vyhrát,“ reagoval Brown na Räikkönenova slova. Přiznal ale, že třiadevadesát let starý okruh se možná v nadcházejících sezonách dočká změn.

Dráha je totiž opravdu úzká, zatímco monoposty se stále rozšiřují a zrychlují, proto je v Monaku „předjetí“ téměř zakázané slovo. Už v minulých letech se ale vedení soutěže pokoušelo přijít s řešením, jenže neúspěšně. Žádný z pověřených pracovníků formule 1 nedokázal vymyslet úpravy, které by předjíždění napomohly.

„Konečně k tomu máme prostředky,“ dodal Brawn. „Postavili jsme předjížděcí simulátor a naši lidé trať určitě znovu prozkoumají, ale je to velká výzva.“

V příštím závodě čeká jezdce úplně jiný profil trati. Grand Prix Ázerbájdžánu v Baku má na rozdíl od Monaka několik dlouhých rovinek, na kterých se dá přetahovat o pozice. „Je to naprosto odlišná trať, mnohem rychlejší a přímější,“ těšil se do Baku Räikkönen.