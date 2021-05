Smrt v Moto3. Mladičký závodník (†19) po pádu v kvalifikaci podlehl zraněním

„Hluboce nás zasáhla zpráva o Jasonově úmrtí. Ve jménu celé MotoGP posíláme lásku jeho týmu, rodině a všem milovaným. Budeš nám chybět, Jasone. Jeď v pokoji,“ oznámila smutnou zprávu motoristická organizace.

Havárie na okruhu v Mugellu byla hrozivá. Dupasquier spadl krátce před koncem kvalifikace a po nárazu do asfaltu ho zasáhly i stroje Japonce Sasakiho a Španěla Alcoby. Jeden do nohou, druhý do hlavy. Rodák z Fribourgu zůstal nehybně ležet a do nemocnice s ním letěl vrtulník.

Lékaři okamžitě provádí počítačovou tomografii i magnetickou rezonanci. Podle Gazzetty dello Sport výsledky odhalily mnohočetná vážná zranění. Mladík v tu chvíli bojoval o život, ještě v noci se podrobil první operaci zranění na hrudníku, nakonec ale svůj souboj prohrál.

Přitom byl Jason Dupasquier asi největší nadějí švýcarského motosportu. Přestože si v 16 letech zlomil stehenní kost, probojoval se do přes sérii pro mladé jezdce až do Moto3 a ve druhé sezoně v elitním závodě se rozjel. Bodoval v každém závodě, jednou byl dokonce sedmý a v celkovém pořadí seriálu se vyšplhal na desáté místo. Útočit chtěl i v Mugellu, ale další body už nepřidá.

Dupasquierův tým Prüstel GP, za který v minulosti závodil Jakub Kornfeil, se závodu Moto3 nezúčastnil. Ještě před zprávou o jezdcově úmrtí se rozhodl v Mugellu nezávodit také jeho krajan Thomas Lüthi v Moto2.

V MS silničních motocyklů je to první smrtelná nehoda od června 2016, kdy v tréninku Moto2 na Velkou cenu Katalánska přišel o život domácí jezdec Luis Salom.

Dupasquier, jehož otec Phillipe závodil v motokrosu, startoval v Moto3 druhou sezonu. Jeho nejlepším výsledkem bylo sedmé místo v nedávném závodu v Jerezu. V šampionátu figuruje na 12. místě za českým jezdcem Filipem Salačem.