Tenisová kometa Barbora Krejčíková (25) si na Roland Garros hrábla a ještě hrábne na dno svých sil, ale taky je za to náležitě oceněna.

Zatímco v Česku se průměrná mzda pohybuje v nižších stovkách za hodinu, Krejčíková dosud v Paříži brala za stejný časový úsek skoro dva miliony!

Bára si na French Open vypinkala 37,5 milionu korun za výhru ve dvouhře, prozatimní postup do finále čtyřhry a do čtvrtfinále smíšeného deblu. Dohromady odehrála čtrnáct utkání za celkem 22 hodin a 5 minut. To znamená, že za hodinu má vážně 1,7 milionu.

Parádní mzda, že? Nedělní finále deblu už s ní nahoru ani dolů tolik nezamíchá.