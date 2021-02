Australian Open: Češky ve čtyřhře bez titulu, Djokoviče vyzve Medveděv

Krejčíková a Siniaková slavily dva grandslamové tituly v roce 2018, kdy ovládly antukové Roland Garros a na trávě Wimbledon.

Turnajové trojky čelily v Areně Roda Lavera agresivní hře zároveň i elitních singlistek Sabalenkové a Mertensové, které spolu vyhrály čtyřhru na US Open v roce 2019 či loni v Ostravě. Především Siniaková měla problém při podání a o servis přišla dvakrát v prvním setu a jednou ve druhém.

Za stavu 3:5 odvrátila česká dvojice tři mečboly, dvakrát díky zkaženým volejům soupeřek, a nevyužily dva brejkboly. Při čtvrtém mečbolu poslala Siniakové míč z bekhendu do autu a zápas po hodině a 19 minutách skončil.

„Děkuju Kateřině, že spolu hrajeme tak dlouho, už od juniorek. Účast ve finále je pro nás skvělá a z výsledku mám radost,“ řekla Krejčíková na kurtu.

Titul ve čtyřhře na Australian Open z Češek naposledy získala Lucie Šafářová, která v roce 2017 uspěla s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Český pár vyhrál soutěž jen jednou, Jana Novotná s Helenou Sukovou to dokázaly před 31 lety.

Krejčíková bude mít v Melbourne ještě jednu šanci na titul. Ve smíšené čtyřhře postoupila do sobotního finále v páru s Američanem Rajeevem Ramem.

Finále Djokovič - Medveděv

Pětadvacetiletý Medveděv potvrdil, že je hráčem s aktuálně nejlepší formou na okruhu. Čtvrtfinálového přemožitele Rafaela Nadala vyřadil za necelé dvě a čtvrt hodiny a připsal si už 20. vítězství za sebou.

Čtvrtý nasazený Medveděv předvedl proti Tsitsipasovi téměř bezchybný výkon. Až na výjimky se mohl opřít o servis a pomohl si 17 esy.

Naději dal Tsitsipasovi, jenž vypadal po čtyřhodinovém pětisetovém dramatu proti Nadalovi vyčerpaný, pouze ve třetím setu. Řek dokázal smazat ztrátu 1:3 a dostal se do vedení 5:4, flegmaticky působící Medveděv ale umlčel hlasité Tsitsipasovy fanoušky na tribunách vítězstvím v následujících třech gamech. Hned první mečbol proměnil Rus bekhendem do rohu kurtu, který jeho soupeř vrátil jen do autu.

Grandslamové finále si Medveděv zahraje podruhé po US Open 2019, kde v souboji o titul nestačil na Nadala. S Djokovičem se utká poosmé, aktuální světové jedničce čtyřikrát podlehl, ale poslední vzájemný duel na loňském Turnaji mistrů v Londýně ruský tenista vyhrál.

Pokud Medveděv uspěje i ve finále, vystoupá ve světovém žebříčku až na životní druhé místo. Posledním ruským tenistou, jenž získal grandslamový titul v mužské dvouhře, byl Marat Safin v roce 2005 právě v Austrálii.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Medveděv (4-Rus.) - Tsitsipas (5-Řec.) 6:4, 6:2, 7:5. Obecné informace

Čtyřhra - semifinále:

Ram, Salisbury (5-USA/Brit.) - J. Murray, Soares (6-Brit./Braz.) 6:4, 7:6 (7:2).

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Mertensová, Sabalenková (2-Belg./Běl.) - Krejčíková, Siniaková (3-ČR) 6:2, 6:3.