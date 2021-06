Jsou to momenty, které vidíte a zapíšou se do paměti. Když je třeba i po letech sledujete, mimoděk se usmíváte. Protože jsou prostě kouzelné nejen čirou radostí, ale i vlasteneckou emocí: Šikovný Čech zase jednou geniálně, a přitom férově »přečural« soupeře!

Jak by řekl děda Homolka v podání Josefa Šey bánka: »To byl koncert, to byla filharmonie prostě!« Poetických okamžiků fotbal přináší habaděj, ale tři jsou spolehlivě zachovány v paměti skoro každého fotbalového příznivce. Góly Schicka, Poborského a Panenky. „Ti by rozkopali Real Madrid! No to víš, já sem řval jak kráva, co ti mám povídat,“ hlásil Homolka po návštěvě Sparty. Ty tři vybrané góly by ho dozajista taky rozparádily. V naší anketě jde o to, který se líbí vám.

ANKETA

Antonín Panenka, ME 1976

Vítězství drzosti v rozstřelu finále ME. Německý brankář Maier za dloubák Panenku nenáviděl a svět po Tondovi pojmenoval tento kop.

Legendární "vršovický dloubák" Antonína Panenky ve finále mistrovství Evropy 1976 proti německému brankáři Seppu Maierovi

Karel Poborský, ME 1996

Semifinálový rozhodující lob vyslaný z hranice šestnáctky se vznesl takřka kolmo vzhůru a spolehlivě zaplul do brány Portugalce Baíi.



Patrik Schick, ME 2021

Neskutečný banán z padesáti metrů do sítě Skotska! Gólmanu Marshallovi výlet do pole zhořkl a Patrik drží rekord, gól na ME z největší vzdálenosti.

U BBC vyhrál van Basten

Anketu o nejhezčí gól Eura vyprovokovala Schickova trefa na webu BBC. Čtenáři volili z deseti předvybraných a pětinu akcí tvořily ty s českým podpisem! Dva střelce má v desítce jinak jen Anglie. Suverénním vítězem se stal Nizozemec van Basten za svůj volej z ostrého úhlu »pod víko« ve finále šampionátu 1988 do sítě SSSR – vyhrál to u 40 procent hlasujících. Ve vytřídění, které je pro potřeby přehledné ankety potřebné, se skrývá z českého pohledu trochu křivda, jelikož chybí Poborského padáček z ME 1996. Patrně doplatil na to, že z tohoto turnaje na ostrovech si autoři pamatovali až moc pěkných gólů, ale vybrali tři, čtvrtý by byl moc. Opominout Panenkovu penaltu by byla ostuda, ta ve výběru figuruje. Přestože jde o suverénně nejstarší parádičku ze všech deseti, skončila na šestém místě. Schick ji předběhl, svou roli tady jistě hraje i čerstvost zážitku.