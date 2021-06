Legendy o Schickovi: Geniální. Jak se podíval, žasl Koller. Vízek se omluvil

Ladislav Vízek

olympijský vítěz 1980

„Tohle bude aspirovat na gól šampionátu. Byla to lahůdka. Z půlky to vyřešil fantasticky, jako extra klasa. Byl to gól světových parametrů. Zahřálo mě to na srdíčku. Věděl jsem, že když dá od nás někdo branku, bude to Schick. Říkal jsem, že na EURO by měl ukázat svoji velikost, ale že to vezme takhle doslova, to jsem nečekal. Strašně mu tleskám, strašně mu gratuluju. Řekl jsem, že neuděláme ani bod, ale Patrik mě to překazil. Vůbec mě to nemrzí, budu se omlouvat.“