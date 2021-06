Ten gól vstoupil do historii v okamžiku, kdy padl. Patrik Schick (25) překonal skotského brankáře Davida Marshalla z úctyhodných 50 metrů! Vstřelil tak branku z největší vzdálenosti v historii evropských šampionátů. Potupený gólman soupeře se pak po strašlivém sprintu mrskal v síti jako rybička. Grandiózní moment fotbalového Eura se stal terčem desítek vtipů na jeho adresu. Tady jsou ty nejzdařilejší z nich.

Pavoučice Odula chytila Skota do svých sítí.

Když to nejde na hřišti, je na čase zkusit parkour.

Gólu sice nezabránil, ale třeba by mu lépe šel akrobatický parkour. Alespoň podle tohoto vtípku je jasno. Marshall se minul sportem.

Prchající Marshall v populárním kresleném seriálu Scooby-Doo. Pes strašpytel, který proslul právě tím, že uteče před vším co se hýbne, je ideálním parťákem pro zběsilého gólmana.

Návrat v čase by jistě Marshall ocenil.

Další využití seriálových rekvizit. Pán času je velmi oblíbený předevšim ve Velké Británii. Hlavní postava cestuje časem ve své lodi TARDIS, která zvenčí vypadá jako modrá britská policejní telefonní budka z 60. let. Skot by se jistě také rád vrátil v čase.

Retro vzpomínka na jednu z nejpopulárnějších her 90. let. Malý instalatér Super Mario sbíral zlaťáky a překonával nejrůznější nástrahy.

Skotský brankář byl doplněn i do populárního soutěžního pořadu Drtivá porážka. Nutno podotknout, že název pořadu je pro jeho situaci více než výstižný.

S míčem to nebyla žádná sláva, ale pár piv by snad udržet mohl. I takové nápady se rodily v hlavách vtipálků. Expresní donáška zlatavého moku by mu jistě přihrála plusové body.