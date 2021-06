Schickův balistický zázrak! Genialita. Nebo chyba gólmana? Šmicer s Brabcem se rafli

Úžasně kreativní potence Patrika Schicka (25) zajistila české reprezentaci proti Skotsku vymodlené tři body. Jeho gól z půli hřiště pobláznil fotbalovou planetu! Na postup ze skupiny D je tak zaděláno. V pátek si to parta kouče Šilhavého rozdá s Chorvaty a může jí stačit i bodík!

„Ohhhhhhh Schick! Myslím, že gól turnaje už máme,“ žasl na twitteru hvězdný Turek s německým pasem a kouzelnou levačkou Mesut Özil. Sám dal tolik krásných branek, z trefy českého snajpra z dvaapadesáté minuty ale i jemu spadla čelist.

Schick, hvězda německého Leverkusenu, 49,7m od brány zaměřil a balistickou raketou země-země trefil přes lelkujícího gólmana Marshalla cíl. Tedy síť! „Absolutně senzační trefa,“ šíleli komentátoři všech držitelů vysílacích práv. Gól z větší vzdálenosti na evropském mistrovství nikdy nikdo nedal.

Ten mazaný, úchvatný »banán« okouzlil svět! „Dostal jsem se k odraženému míči, podíval se na brankáře, abych zjistil, kde stojí… No byl docela daleko. Ještě jednou jsem to zkontroloval a vystřelil,“ popsal hrdina Schick epochální trefu.

Geniální trefa Patrika Schicka v zápase se Skotskem. • Foto BLESKsport

„Úžasně to obalil svojí levačkou. Fantastická trajektorie míče,“ básnil ve studiu české reprezentace někdejší stoper Erich Brabec. No jeho kolega po levici Vladimír Šmicer nezapomněl dodat, že díl viny nese i skotský brankář. „V naší době byli brankáři na malém vápně. Nevím, proč stál tak vysoko. Byla to i jeho chyba. Co tam dělal? Tam byl úplně zbytečnej,“ kroutil hlavou.

„Já bych s tebou nesouhlasil. V tu chvíli vlastně šli Skotové do finální fáze, byli v držení míče…,“ oponoval Brabec. „Podívej, jak ho drželi. Už ho tam má,“ skočil mu Šmicer. Až rozesmál i třetího hosta Tomáše Sivoka. „Že je gólman na půlce půlky ničemu nepomůže,“ držela se svého už vážná legenda Slavie.

Gól to byl výjimečný. Brankář nebrankář. „Já bych prostě ocenil hlavně Patrikovu genialitu,“ dodal Brabec. „Bez debat. Ale já být trenér a udělat mi tohle brankář, budu na něj naštvanej,“ pokračoval »Šmíca«.

A na dálku mu oponoval dokonce i trenér Skotů Steve Clarke. „Byl to prostě fantastický gól. Tady nemůžete nikoho z ničeho obviňovat, ale obdivovat střelce,“ ujasnil férově.