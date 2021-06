Žebříček skvostů repre: lob, dloubák... Kam patří Schickův Spider-Man

1. Poborského lob

Autor: Karel Poborský

23. června 1996, Birmingham

EURO 1996: Čtvrtfinále Česko - Portugalsko 1:0

Naprosto ikonické a nápadité řešení. Karel Poborský se v 53. minutě uvolnil mezi třemi bránícími hráči, z tohohle momentu si Poborského kamarádi dělají nejčastěji legraci tak, že se začnou rukama mlátit do kolen, stehen a hlavy, jako že míč tam všechny fackoval… A když přiběhl řešit těžkou chvíli gólman soupeře Vítor Baia, český záložník vymyslel nevídaný vtip. Těsně za vápnem špičkou dloubnul míč, který skončil v síti. „Jen jsem se bál, abych kromě gólmana nepřeloboval i bránu,“ vzpomínal po čase Poborský. Fanoušci tuhle akci, díky níž Češi postoupili do semifinále EURO proti Francii, ocenili jako jednu z nejpamátnějších v celé historii evropských šampionátů, dokonce významnější než úchvatný volej Marka van Bastena ve finále EURO 1988 proti Sovětskému svazu, jímž pomohl svým Nizozemcům k zatím jedinému titulu evropských mistrů.

2. Vršovický dloubák

Autor: Antonín Panenka

20. června 1976, Bělehrad

EURO 1976: Finále Československo - Spolková republika Německo 2:2, 5:3 na penalty

Další událost, že které byl doslova paf celý svět. Situace se měla zhruba takhle: Po základní hrací době i po prodloužení byl stav zápasu nerozhodný 2:2, přičemž Německu se podařilo smazat dvougólové manko teprve až minutu před koncem díky trefě Bernda Hölzenbeina. A pak ty penalty, blížil se kolosální neočekávaný fígl. V prvních třech sériích všichni dali, ve čtvrté už ale po úspěšném Ladislavu Jurkemikovi selhal Uli Hoeness. A Antonín Panenka si připravil pro rozhodující chvíli fintu „F“. Brankáře Seppa Maiera nechal skočit ke straně, zatímco balon je lehce podkopnul a lehkým nadýchaným obloučkem ho poslal doprostřed brány. Zajímavý byl vztah obou hlavních hrdinů. Maier měl nejdřív Panenky plné zuby, mluvil o tom, že se po zápase musel opít, po čase mu ale potupu odpustil a když Panenka před časem onemocněl covidem a byl hospitalizovaný, Maier mu poslal vzkaz: „Tondo, bojuj!“

Legendární "vršovický dloubák" Antonína Panenky ve finále mistrovství Evropy 1976 proti německému brankáři Seppu Maierovi

3. Česká ulička

Autor: Tomáš Pospíchal

17. června 1962, Santiago de Chile

Mistrovství světa 1962: Finále Brazílie - Československo 3:1

To, o čem tu bude řeč, není slavný gól. Byť i trefa Josefa Masopusta ve finále mistrovství světa 1962 s Brazílií na 1:0 má v československé fotbalové historii významné místo. Jde o chytrou akci, která jí předcházela – přihrávka Tomáše Pospíchala, kterou si pak národ v podstatě patentoval pod známým pojmem „česká ulička“. Pospíchal tehdy vedl míč z pravého křídla na prostředek hřiště a začala se k němu stahovat brazilská obrana. Sám československý reprezentant už neměl moc šancí proniknout skrz defenzivu, v tu ránu se rozběhl Masopust a Pospíchal mu propasíroval míč mezi beky, „uličkou“ do tutové šance. „Naservíroval mi to jako vrchní ve Slovanském domě na stříbrném podnose,“ komentoval to později střelec Masopust. Brazilci nakonec utkání třemi brankami otočili a titul slavili oni. Tou dobou se taky Čechoslováci slovy svého trenéra Rudolfa Vytlačila začali profilovat jako vychytralý národ Švejků. „Musíme soupeře vočurat,“ říkával.

4. Spider-Man

Autor: Patrik Schick

14. června 2021

EURO 2020: Základní skupina Skotsko-Česko 0:2

Je těžké najít dosud jednoznačné pojmenování, jako by patentovat nádhernou trefu, o kterou se postaral Patrik Schick v úvodním zápase EURO 2020 proti Skotsku. Říkejme ji prozatím podle komiksového hrdiny Spider-Mana, pavoučího muže, protože český kanonýr nebohého brankáře Davida Marshalla nechal utopit a zamotat se v síti, když běžel zpátky do brány, aby zabránil dalekonosnému pokusu. Balon se odrazil po střele domácích od Tomáše Součka a mířil přes polovinu hřiště hezky Schickovi do běhu. Ten byl zhruba 45 metrů od brány, a rovnou do míče uhodil. „Kouknul jsem se periferně a prásknul to tam,“ komentoval svůj kousek, který i mnozí zahraniční komentátoři s předstihem označili za gól turnaje. Šlo o trefu z nejdelší vzdálenosti v historii evropských šampionátů, trajektorie nabrala z kopačky českého střelce krásný opis a krásně zapadla do kasy, dobíhající gólman Marshall se pak několik vteřin vymotával ze sítě.

5. Branky, body...

Autor: Ladislav Jurkemik

21. června 1980, Neapol

EURO 1980: Zápas o bronz Československo-Itálie 1:1, 9:8 na penalty

O Ladislavu Jurkemikovi se vždycky vědělo, že má v noze ukrutnou ránu. Proto taky jeho trenér v Interu Bratislava Michal Vičan vymyslel signál speciálně pro svého záložníka. Rohový kop, Jurkemik si počkal pár metrů za vápnem, a rozehrávající Ladislav Petráš mu z něj nečekanou přihrávkou po zemi nabil. V lize se vyprávělo, že někteří brankáři Jurkemikovým „torpédům“ raději uhýbali. Legendární italský gólman Dino Zoff určitě ne, ten teprve poznal, jaká šlupka to vůbec je. Ve druhém poločase se Čechoslováci dostali k rohovému kopu, míč si vzal Antonín Panenka a udělal to přesně jako Petráš v Interu, Jurkemikovi přihrál pěkně proti noze. Prásk, strašná rána skončila pod břevnem Zoffovy brány. Domácí Italové stihli vyrovnat, přesto nakonec bronz bralo Československo, obhájce zlata z Bělehradu, díky vítězství 9:8 na penalty. Jurkemikovův granát byl pak několik let součástí znělky relace Branky, body, sekundy.