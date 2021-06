Češi řeší zapeklitou hádanku: Spasí je prohra? A vyplatí se pokoušet osud?

Karty jsou rozdány pořádně zmateně! Před zítřejším zápasem Česka s Anglií (21:00, ČT sport) visí ve vzduchu kacířská myšlenka, zda by náhodou nebylo lepší prestižní duel tak trochu vypustit a zajistit si »lehčího« soka pro osmifinále.

Zatímco v klasickém systému Eura se 16 účastníky bylo dopředu jasné, kdo na koho půjde, nynějších 24 týmů s postupy ze třetích míst nabízí přibližně milion různých variant kdo s kým a kde. A týká se to i Čechů.

Reprezentanti mají postup ze skupiny téměř jistý i se současným čtyřbodovým ziskem (postupovou radost mohou zajistit výsledky ostatních skupin), a tak se nabízí prostor pro počítání: vítěz naší skupiny D jde na druhý mančaft skupiny F, tedy někoho ze supertěžké trojice Francie, Německo a Portugalsko. A jelikož druhý z české skupiny jde na druhého ze skupiny E (Španělsko, Švédsko, Slovensko a Polsko), vykutálený plán se nabízí na první dobrou.

Tým trenéra Šilhavého je v tabulce první, a pokud by se chtěl vyhnout nechtěné první příčce, musel by s Anglií prohrát. „Do zápasu jdeme s tím ho vyhrát! Pokud bychom s něčím kalkulovali předem, mohlo by se to vymstít, ale je fakt, že si to různě propočítáváme,“ prohlásil záložník Lukáš Masopust . „Samozřejmě vnímáme možnost narazit na někoho z takzvané skupiny smrti,“ doplnil ho asistent Jiří Chytrý.

Zdá se vám to zbytečně komplikované? Poděkujte strůjcům přelomového formátu šampionátu a čtěte dál. Za určitých okolností by Čechy mohla prohra dokonce úplně vyřadit (byť je to silně nepravděpodobné).

A dál? Druhý tým naší skupiny může jít velmi jednoduše na Španělsko, které sice na Euru zatím nezáří, ale pořád je to Španělsko. A postoupit se dá i ze třetího místa, kde by mohlo čekat Nizozemsko, Belgie nebo zase třeba Španělsko. Prostě totální chaos, kde je jisté snad jen jedno: první místo se vážně zdá tím nejhorším...