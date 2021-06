Asistencí a gólem pobavil chlapské fanoušky, to nejlepší si ale nechal pro dámy! Hvězda Eura Cristiano Ronaldo (36) se po debaklu od Německa (2:4) šoural do kabiny, když to přišlo… Dres šel dolů a fotbalový bůh ukázal svoji mužnou hruď.

Pane jo, takhle by břišní svalstvo a hrudník nevymodeloval ani Myslbek. Fyzicky na tom rodák z Madeiry snad nikdy nebyl líp. „Je ve vynikající kondici,“ pochválila ho nedávno maminka Maria Dolores, jež mu předpovídá ještě minimálně tři roky zářivé kariéry.

Jak se Ronaldo udržuje v kondici? Recept je snadný. Strava plná bílkovin, pořádná regenerace a důsledný odpočinek. „Můj biologický věk je tak třiadvacet,“ chechtal se, když mu táhlo na třiačtyřicet. „Cítím se dobře. Jsem šťastný…,“ lebedil si.

IPo zápasech desítky minut regeneruje. Plave v bazénu, když jsou jeho spoluhráči dávno natažení na kavalci a koukají na nekonečné seriály. Bolesti svalů předchází v kryoterapeutické komoře a všem, co chtějí být jako on, radí: „Cvičte. Dostat se do rutiny je základ. Pak se z toho stane zvyk. Nejezte sladká jídla. Už žádné divoké mejdany a hlavně dobře spěte.“

Zdraví je to nejcennější, co máme. Také proto se Ronaldo na probíhajícím evropském šampionátu podepsal pod skandálek s lahvemi firmy na tmavou limonádu, která sledovaný turnaj dotuje; na tiskové konferenci je odstranil mimo záběr kamer a společnost z Atlanty počítala obrovské finanční ztráty - zhruba čtyři miliardy dolarů.

„Pijte vodu,“ přidala ten nejzákladnější recept hvězda hvězd.