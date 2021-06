Nároďák zabydlel strahovskou ruinu ve svátečním Eurobalení: K nám nesmíš, šéfe!

V roce 1962 ze strahovských tribun při derby bouřilo 60 tisíc diváků. Od té doby se Stadion Evžena Rošického trochu rozsypal, přesto je zase na výsluní: Stal se součástí Eura, které dnes začíná!

Fotbalová reprezentace měla včera poprvé trénovat v Edinburghu, místo toho vyběhla na Strahově. Beton na tribunách se drolí, úchyty sluncem vyšisovaných sedaček reznou, ale trávník tu mají pěkný. Kolem hřiště vyrostly bannery, které připomínají, že tady jde o Euro, vrcholnou sportovní událost, kterou dnes na olympijském stadionu v Římě zahájí duel Itálie s Tureckem.

Z uctivé vzdálenosti přípravu sledoval i šéf FAČR Petr Fousek (58). Ani on totiž nesmí proniknout do takzvané reprezentační covidové bubliny, byť je očkovaný.

„Promluvil jsem k týmu na soustředění v Itálii, to ještě bylo za dodržení všech předpisů možné. Teď už to nejde. Že bych šel třeba v Glasgow před zápasem nebo po něm do kabiny, je v nastavených podmínkách nemyslitelné,“ pravil čerstvě zvolený předseda. „Jsem v denním kontaktu s trenérem Šilhavým a manažerem Sionkem, to musí stačit,“ dodal Fousek, jenž dnes letí na zahajovací zápas turnaje.

Fotbalisté bannery okolo trávníku vnímali jen periferně. „Já na Euru nikdy nebyl, takže pro mě je to nové i takhle. Umím si představit, že kemp v zemi, kde se turnaj hraje, by byl asi ještě lepší. Ale jsme doma a nemusíme na nikoho jiného spoléhat, to má taky své plusy,“ shrnul stoper Tomáš Kalas.