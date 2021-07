Sbohem, Praho! Fotbalisté Česka vyrazili včera na čtvrtfi nále proti Dánům (zítra od 18:00, ČT sport) do Baku s jedinou jistotou: Z Prahy startovali během Eura naposledy.

Jejich původní letadlo, kterým už během 33denního srazu cestovali na soustředění do Itálie, dvakrát do Glasgow, jednou do Londýna a do Budapešti, museli před cestou do Ázerbájdžánu vyměnit za větší. „Nevešli bychom se, bereme s sebou všechny věci, protože v případě postupu by se letělo rovnou do Londýna,“ vysvětlil mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Kompletní »cirkus« se sbalil v pražském hotelu, po poledni naskládal do letu ZT 0401 britské charterové společnosti Titan Airways a s šestiminutovým předstihem ve 14:24 se vznesl z dráhy v Ruzyni k více než čtyřhodinovému letu do nejvzdálenější destinace šampionátu. „Nejdál jsem zatím byl na tréninkovém kempu v Kataru. Je dobře, že letíme dva dny dopředu. Ráno jsem si přivstal, tak snad během letu usnu,“ řekl Michal Sadílek.

Dopoledne se ještě tým rozloučil se Strahovem, kde se nakonec neplánovaně chystal na zápasy. Bylo pod mrakem, sotva 18 stupňů, občas sprchlo. To v Baku vzdáleném přes tři tisíce kilometrů je v posledních dnech odpoledne přes třicet a bude ještě víc.

Češi odtud zamíří po sobotním čtvrtfinále buď domů, nebo do Londýna. Ve druhém případě by je čekalo středeční semifinále proti lepšímu z dvojice Anglie – Ukrajina. A pak třeba v neděli 11. července finále, návrat a euforická tečka za šampionátem zase v Praze..

Vzhůru do Baku! Reprezentanti kráčí k éru, na čtyřhodinovou cestu vyrazili ve 14:24







