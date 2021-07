Neřeš to a chytej, Tome! EURO bude osudová záležitost, řekl kouč Vaclíkovi

Čekal jste, že se Tomáš po sezoně, v níž odchytal osm soutěžních zápasů, takhle připraví na EURO?

„Čekal, nejsem překvapený, jen mile potěšený. Vím, že v přípravě na šampionát byl velice důsledný a poctivý, ten Bono ho samozřejmě do brány moc nepustil, odchytal toho v Seville minimum, ale jeho příprava a vůle dokázat, že je dobrý a že na významné akci udělá pro tým maximum, byla obrovská. Je v takovém stavu, v jakém jsem ho viděl na konci klubové sezony.“

Ve Španělsku?

„Jo, v tom posledním utkání doma s Alavésem chytal velmi dobře. Což o to, ale taky velmi dobře působil na tým a i tým na něj. A pak s Albánií těsně před EURO byl zase takový, že jsem si říkal, že je ve velmi slušném stavu.“

Byli jste celou dobu v kontaktu?

„Jasně, jsme spolu dvanáct let od doby, kdy byl ještě bezvýznamný gólman ve Vítkovicích, je to takový můj druhý syn. Můj první syn už to respektuje, tak je to dobrý.“

Ještě radíte, nebo 32letému brankáři už moc nemusíte?

„Neradím, spíš si zavoláme, on mi řekne, co dělá, v jakém je režimu, že na tréninku s Josém, trenérem brankářů v Seville, dělali tohle a tohle. Myslím, že mu pomohlo i to, že měl velice dobrý vztah s Bonem, který se k němu choval fakt hezky. Troufnu si říct, že mu Bono pomohl se dobře připravit na EURO, celý jejich brankářský tým.“

Takže nepropadal skepsi, že při tom nedostatku zápasů se nemusí cítit na turnaji dobře?

„Ne, ale byly tam nějaké náznaky, že se mě třeba zeptal takovým nejistým hlasem, jak to vidíš.“

Co vy?

„Buď v klidu, neřeš to, tohle jsou osudový záležitosti. Ser na to a chytej, na nic si mezi sebou nehrajeme… Ona i ta kvalita hráčů v Seville jako je Rakitič, Acuňa, Ocampos vás udrží v pohodě a kondici. Tréninkové zápasy s takovými hráči jsou skvělá příprava a posouvá ho to, i když nemá tu zápasovou praxi. Přece jen kluci uhráli čtvrtý flek v La Lize.“

První zápas na EURO proti Skotsku mu musel hodně zvednout sebejistotu, že?

„Určitě, ale myslím, že si to fakt přenesl z té Sevilly, protože ten tým tam mu věřil, nemusel o sobě pochybovat v uvozovkách jen proto, že pořádně nechytá.“

Mistrovský kousek předvedl proti Donyellu Malenovi proti Nizozemsku při jeho samostatném úniku. Co jste tomu říkal?

„Já takový zákrok za svou kariéru a ani potom mockrát neviděl. Měl tam ještě důležitý zákrok v prvním poločase, kdy ho soupeř propaloval přes malé vápno, zůstal viset na přední tyči, podržel branku a rozštěpem to fantasticky vyrazil. Tím Malenovým sólíčkem to pak vyústilo. Krásný pak bylo vidět v té Budapešti, jak se celý náš kotel semknul, nádhera, celý národ se společně radoval, byl jsem tam. Věřím, že Tomáš tomu přispívá svým charisma a intelektem, že pozitivně působí na kluky v týmu i na lidi.“

To měl vždycky, co si pamatuju.

„Měl, ale ještě přirozeně vyzrává. Tím neříkám, že je starej, chlapovi je 32 let, mladej kluk. Mám z něj radost.“

Velkým vyznamenáním je, že se pohybuje na turnaji vysoko ve statistikách mezi Jordanem Pickfordem, Thibautem Courtoisem a Gianluigim Donnarummou.

„Mě hlavně mile překvapuje Pickford, v Evertonu dělá obrovské pokroky, třeba ten kvér, co vytáhl v osmifinále Havertzovi zpod břevna, to byl zákrok jako prase. Donnarumma je famózní, důsledný. Je skvělý, že Vacloš patří mezi ně.“

Je zajímavé, že dva z nich – Donnarumma a právě Vaclík – si hledají klub na novou sezonu. Jak tohle Tomáš prožívá?

„Úplně ne, když si zavoláme, nemluvíme o tom, nechává to být, je tak naučený. On to stejně neovlivní, jedině svou kvalitou a tu ukazuje. Věřím, že to dopadne dobře a že bude spokojený.“

Navíc podle zpráv o něj kluby stojí, tak proč se stresovat, že?

„Jasně. Ale on si tím fakt nezasírá hlavu, chytá uvolněně jako kdysi ve Vítkovicích, on jde na hřiště prostě hrát.“