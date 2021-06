FAČR pošle do Baku další letadlo. Zájem je i o výpravu fanoušků

Česká fotbalová asociace (FAČR) vypraví na sobotní čtvrtfinále mistrovství Evropy s Dánskem v Baku speciální letadlo. Podle předsedy FAČR Petra Fouska v něm budou mimo jiné desítky partnerů. Do ázerbájdžánské metropole by mělo vyrazit podpořit českou reprezentaci i letadlo s fanoušky, podle fanklubu už je 300 zájemců.

Cesta na utkání do Baku z Prahy je pro fanoušky velmi komplikovaná. Do ázerbájdžánské metropole, vzdálené tři tisíce kilometrů, z Česka nelétá přímý spoj, v zemi u Kaspického moře navíc platí přísnější opatření proti koronaviru.

Zahraniční návštěvníci musejí v Ázerbájdžánu předložit buď negativní PCR test na koronavirus, který nebude starší 72 hodin, dokončené očkování, nebo doklad o prodělání nemoci. Zároveň tamní úřady na základě vstupenky vydávají speciální víza. Navíc je potřeba mít negativní PCR test pro odjezd ze země a po návratu do Čech nastoupit do izolace. Její délka závisí na tom, zda má dotyčný dokončené očkování.

I tak FAČR do Baku vypraví letadlo. V jednom stroji přímo s národním mužstvem partneři asociace cestovat nemohou, protože tým je kvůli koronavirové situaci po celý šampionát v takzvané bublině.

„My tam vysíláme letadlo, kde samozřejmě budou i partneři. Co se týče partnerů, bude to v desítkách. Co je největší komplikace, to je ta karanténa, plus některé další restrikce. My bychom byli samozřejmě nejraději, kdyby ten kontingent fanoušků, co byl v Budapešti, mohl i do Baku,“ řekl na tiskové konferenci šéf FAČR Fousek.

Díky volnějším opatřením proti covidu-19 v Maďarsku sledovalo v Budapešti přímo v hledišti výhru národního týmu 2:0 v osmifinále Eura nad Nizozemskem zhruba sedm tisíc českých fanoušků. K návštěvě utkání postačil negativní PCR test nebo dokončené očkování.

Navzdory komplikacím spojeným s cestou na Baku se jeden z fanoušků rozhodl zajistit letadlo pro české příznivce. Podle fanklubu se již podařilo najít 150 zájemců, což bylo minimum, aby mohl být stroj vypraven.

„Pro uskutečnění fanouškovského letu do Baku je aktuálně dostatek zájemců (cca 300),“ uvedl fanklub na sociálních sítích s tím, že všichni uchazeči se mají do úterního večera závazně přihlásit na mailu letdobaku@gmail.com.

Vstupenky si každý ze zájemců musel zajisti sám. Příznivci z řad fanklubu stejně jako na předchozí zápasy Eura kupovali lístky na ticketingovém portálu UEFA, která je pořadatelem turnaje. Prodej začal v úterý v poledne. Vstupenky bylo možné získat ve třech cenových kategoriích od 75 eur (1913 korun) do 225 eur (5738 korun).

Vzhledem k pandemii je v Baku omezena kapacita zhruba na polovinu a do hlediště Olympijského stadionu může maximálně 31 tisíc diváků. Podle protokolu musí každý z táborů dostat minimálně pět procent kapacity stadionu, čeští fanoušci by měli mít k dispozici nejméně 1550 míst. Je ale možné, že to bude více. Zájem ale nebude tak velký, takže by se dostalo na všechny případné uchazeče. Podle informací z Dánska tamní fanklub vyšle 1000 příznivců.

Stroj s českými fanoušky by měl podle předběžného plánu odletět v pátek ve 14:00 a na zpáteční cestu se z Ázerbájdžánu vydat v neděli dopoledne, aby příznivci stihli v Baku absolvovat potřebný test na koronavirus.

ČTVRTFINÁLE V BAKU V ČÍSLECH Vzdálenost z Prahy 3000 km Délka letu min. 8 hodin Cena letenky cca 20 000 Kč (u fanouškovského letadla 13 550 Kč do 16 220 Kč) Cena ubytování od 700 Kč/ noc Cena lístků 1913–5738 Kč Česká kvóta 1500 fans (může se změnit) PCR test max. 72 h starý Izolace po návratu 5 dní

EURO 2021: Jak fanoušci prožívali vítězný zápas? Slavit se bude i v Baku!

Studio EURO 2021 s Václavem Kotalem: Pochvala pro Holeše. Jaká bude sestava proti Dánsku?

Holeš je produktivní díky důrazu a skvělé střele. Jaké jsou zásadní momenty jeho kariéry?