Je naměkko! Trenéra medailových střelců museli omluvit z rozhovoru, pak ho nosili na ramenou

Olympijský šampion vytrénoval olympijské šampiony! Petra Hrdličku senzační úspěch svěřenců Jiřího Liptáka a Davida Kosteleckého dojal natolik, že musel slzy štěstí pěknou chvíli rozhánět.

Krátce po parádním českém představení ještě Hrdlička vstřebával dojetí. "Je na měkko," byl omluven z rozhovoru. Po slavnostním medailovém ceremoniálu, po kterém ho jeho svěřenci nosili na ramenou, už přišel a říkal: "Na vás by to nepadlo?"

Měl pravdu. V ochozech sice chyběli fanoušci, ale dojetí z hrdosti při české hymně se dalo vycítit i z ostatních členů týmu, zástupců české výpravy a novinářů. "Tak vidíte," podotkl třiapadesátiletý Hrdlička. "Dva Češi ve finále je něco úžasného, to nemá chybu. A dotáhlo se to do krásného konce, do medailového umístění. K tomu už není co dodat."

Před 29 lety zažil něco podobného. Na hrách v Barceloně postoupili v trapu do finále spolu s Pavlem Kubcem. Hrdlička poté slavil kov nejcennější a jeho kolega byl pátý. "Vracejí se mi ty okamžiky, jak se to prožívalo. Všechno se mi znovu odehrává," přiznal Hrdlička.

Podobnost je i v tom, že vítěze určil až rozstřelu. "Mně to trvalo jednoho holuba," vzpomínal na rychlou výhru nad Japoncem Kazumim Watanabem. Lipták potřeboval sedm přesných výstřelů, aby zdolal Kosteleckého. "Jo. A teď jsem říkal, že v Barceloně to začalo s Japoncem a tady pokračujeme dál v Japonsku," přidal Hrdlička další indicii.

Při olympijském triumfu Kosteleckého v Pekingu 2008 ještě coby trenér nebyl, ale od roku 2013 je koučem české reprezentace v trapu. A zlato a stříbro svěřenců v olympijském klání je pro každého trenéra nejkrásnějším snem. "Teprve mi to dojde, ale je za tím kus odvedené práce, nejenom s nimi, ale celé reprezentace. A tímhle mi to vrátili," konstatoval Hrdlička.

V přípravě poslouchají olympijského šampiona dnes už dva olympijští vítězové. "Trénujeme jako každý druhý, nemají nic extra navíc," řekl Hrdlička. "Je to, jak to mám říct, úplně normální. V pohodě. Přijdou na střelnici a trénujeme. Každý je jiný. David si potřebuje věci víc připravit, Jirka si pobalí věci a jde hnedka střílet."

Za úspěchem Kosteleckého a Liptáka stojí především píle. "Musíte mít vlohy, postřeh, ale hlavně musíte chtít. Když pro to nic neuděláte, tak daleko nedojdete. Ale oni pro to udělali hodně, hodně chtějí, pracují zodpovědně, proto jsou dneska tady," řekl Hrdlička.