Výsledky LOH 2021: vítězové a medailisté Her v Tokiu

1. den - 24. července 2021

Jako první se tradičně rozdělovaly medaile ve sportovní střelbě, na programu ale byly i první disciplíny juda, taekwonda, vzpírání a šermu. Silniční závod pak za sebou mají cyklisté, zlato putuje do Ekvádoru zásluhou Carapaze.

Sportovní střelba

Muži - vzduchová pistole: 1. Forúghí (Írán) 244,8, 2. Mikec (Srb.) 237,9, 3. Pchang Wej (Čína), 4. Korostylov (Ukr.) 198,9, 5. Reitz (Něm.), 6. Čang Po-wen (Čína), 7. Saurabh (Indie), 8. Kim Mo-se (Korea).

Ženy - vzduchová puška: 1. Jang Čchien (Čína) 251,8, 2. Galašinová (Rus.) 251,1, 3. Christenová (Švýc.), 4. Duestadová (Nor.), 5. Mullerová (Fr.), 6. Tuckerová (USA), 7. Kwon Un-či, 8. Pak I-mun (obě Korea),... v kvalifikaci 41. Šarounová (ČR).

Šerm

Muži - šavle: Finále: Szilágyi (Maď.) - Samele (It.) 15:7, o 3. místo: Kim Čung-hwan (Korea) - Bazadze (Gruz.) 15:11, další pořadí: 5. O Sang-uk (Korea), 6. Ibragimov (Rus.), 7. Berre (It.), 8. Pakdaman (Írán).

Ženy - kord: Finále: Sun I-wen (Čína) - Popescuová (Rum.) 11:10, o 3. místo: Lehisová (Est.) - Murtasajevová (Rus.) 15:8, další pořadí: 5. Kong Man Wai (Hongkong), 6. Isolaová (It.), 7. Běljajevová (Est.), 8. Fiamingová (It.).

Taekwondo

Muži do 58 kg: 1. Dell'Aquila (It.), 2. Džandúbí (Tun.), 3. Artamonov (Rus.) a Čang Čun (Korea), 5. Salim (Maď.) a Guzmán (Arg.), 7. Demse (Et.) a Savekvicharí (Thaj.).

Ženy do 49 kg: 1. Vongpattanakitová (Thaj.), 2. Cerezová (Šp.), 3. Sembergová (Izr.) a Bogdanovičová (Srb.), 5. Jamadaová (Jap.) a Yildirimová (Tur.), 7. Truong Thi Kim Tuyen (Viet.) a Wu Ťing-jü (Čína).

Silniční cyklistika

Muži - závod s hromadným startem (234 km): 1. Carapaz (Ekv.) 6:05:26, 2. Van Aert (Belg.), 3. Pogačar (Slovin.), 4. Mollema (Niz.), 5. Woods (Kan.), 6. McNulty (USA), 7. Gaudu (Fr.), 8. Urán (Kol.) všichni -1:07, ...36. Kukrle -10:12, Štybar (oba ČR) nedokončil.

Lukostřelba

Smíšená družstva: Finále: An San, Kim Če-tok (Korea) - Schloesserová, Wijler (Niz.) 5:3, o 3. místo: Valenciaová, Álvarez (Mex.) - Anagozová, Gazoz (Tur.) 6:2, další pořadí: 5. Barbelinová, Valladont (Fr.), 6. Kumariová, Džadhav (Indie), 7. Choirunisaová, Salsabilla (Indon.), 8. Bettlesová, Huston (Brit.).

Judo

Muži do 60 kg: 1. Takato (Jap.), 2. Jang Jüng-wej (Tchaj-wan), 3. Smetov (Kaz.) a Mkheidze (Fr.), 5. Tsjakadoea (Niz.) a Kim Un-čin (Korea), 7. Lesjuk (Ukr.) a Čchvimiani (Gruz.).

Ženy do 48 kg: 1. Krasniqiová (Kos.), 2. Tonakiová (Jap.), 3. Bilodidová (Ukr.) a Munchbat (Mong.), 5. Rišonyová (Izr.) a Costaová (Portug.), 7. Lin Chen-Hao (Tchaj-wan) a Paretová (Arg.).

Vzpírání

Ženy do 49 kg: 1. Chou Č'-chuej (Čína) 210 kg (trh 94 + nadhoz 116), 2. Mirabaiová (Indie) 202 (87+115), 3. Aisahová (Indon.) 194 (84+110), 4. Fang Wan-Ling (Tchaj-wan) 181 (80+101), 5. Sterckxová (Belg.) 180 (81+99), 6. Monterová (Kuba) 178 (82+96), 7. Michelová (Fr.) 177 (78+99), 8. Pirónová (Dom. rep.) 176 (81+95).