Co nevíte o legendě: Kostelecký chtěl být tenista, má problém se zrakem

Na Hry odjížděl bez větších ambicí. Sám upozorňoval na to, že už je mu 46 a mezi mladými vlčáky nepatří k favoritům. David Kostelecký ale ukázal, že se stále řadí mezi světovou extratřídu. Od začátku finálového bloku se přetahoval o vedení, slibnou pozici ztratil až v rozstřelu o zlato, kde jej přetlačil kamarád Jiří Lipták. I tak byl ale se stříbrnou medailí nad míru spokojený. Co o českém veteránovi nevíte? Proč ho vyhodili z klubu a co jej ve střílení limitovalo?

Veterán české výpravy Věk je jenom číslo, říká se. David Kostelecký je toho důkazem, marně byste v české výpravě hledali staršího reprezentanta. Rodák z Brna oslavil letos v květnu šestačtyřicáté narozeniny, střelbě se věnoval už v době, kdy většina olympioniků ani nebyla na světě, tehdy mu bylo 14 let. Kvalifikoval se už na Hry v roce 1996 v Atlantě, pak sahal po medaili v Sydney. Třetí místo v kvalifikaci ale nepotvrdil v šestičlenném finále a skončil poslední. Jedinou pauzu si dal v roce 2004, když se nekvalifikoval do Athén. V Pekingu mu pak ale reparát vyšel na výbornou, suverénně vybojoval zlatou medaili, ke které přidal 13 let na to stříbro z Tokia.

Má problémy se zrakem Zní to až neuvěřitelně, ale je to tak. David Kostelecký trpí astigmatismem, což znamená, že nevidí úplně ostře, to má vliv na reakce. Už při zlatém tažení na Hrách v Pekingu používal dioptrické brýle, teď už má kontaktní čočky. Také proto neměl rád, když musel střílet v dešti. Pokud mu totiž napršelo na brýle, špatně viděl. Výjimku potvrzující pravidlo ale ukázal právě v Číně. Během vypjatého olympijského finále se spustil silný liják, brněnský střelec však přesto neomylně zasahoval jeden terč za druhým.

Chtěl se stát tenistou, pak se vydal rodinnou cestou Mezi pátým a šestým rokem snil o kariéře profesionálního tenisty. Dědeček byl ale myslivec a střelnici měl kousek od domu, Kosteleckého bratr tak dodržoval rodinnou tradici a závodně střílel. Malý David s rodiči jezdil na závody jej podporovat. „Bylo zvykem, že když se tam objevilo nějaké dítě, tak trenéři většinou oslovili rodiče, aby to šlo zkusit,“ vyprávěl medailista před olympiádou pro Mall TV. „Přiznám se, že to nebyla moje primární volba. Chtěl jsem zůstat u tenisu, ale tam jsem věděl, že se mi žádný zázrak asi nepovede.“

Drží olympijský rekord Přestože čtyři roky na to napodobili jeho heroický výkon Giovanni Cernogoraz z Chorvatska a Ital Massimo Fabbrizi, nejlepší olympijský výsledek v trapu mu neodpárali. David Kostelecký byl prvním střelcem, kterému se povedlo trefit ve finále 146 terčů ze 150 a stále drží rekord Her.