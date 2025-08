Další mizerný víkend. Šéf Ferrari se Hamiltona zastal: Je frustrovaný, ale není demotivovaný

Měl to být víkend, v němž chtěli snížit obrovitý náskok McLarenu v čele Poháru konstruktérů. Zastávka v Maďarsku se však Ferrari nevyvedla. Přitom ještě v sobotu to pro italskou stáj vypadalo slušně, zvlášť když Charles Leclerc nečekaně ovládl kvalifikaci. V hlavním závodě ale dojel kvůli technickým problémům až čtvrtý. Daleko hůř si vedl Lewis Hamilton, jenž skončil dvanáctý. „Jsem rád, že je to za mnou. Těším se, až odjedu,“ soukal ze sebe.