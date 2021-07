Zpoždění medailového ceremoniálu střelců? Japonci sháněli druhou českou vlajku

Osmdesát devět let! Přesně tak dlouho to trvalo, než dva čeští olympionici současně zazářili na stupních vítězů. Není tedy divu, že výkon brněnských borců Jiřího Liptáka a Davida Kosteleckého pobláznil celou republiku. Ale nejen ji! Hlavu pořádně zamotal i japonským pořadatelům...

Že by si na dvě medaile sáhli čeští střelci? S tím organizátoři vůbec nepočítali. Ukázalo se to krátce poté, co se dva vyčerpaní, ale šťastní borci, svalili po svém famózním výkonu na zem a společně s úsměvem zakroutili hlavou nad tím, jak se zapsali do historie.

To organizátoři posedávat nemohli, naopak jim začal pořádný šrumec, když se v útrobách střelnice Asaka narychlo snažili splašit druhou českou vlajku. Slavnostní medailový ceremoniál tak musel být o pár minut odložen. Pak už šlo ale všechno jako po másle.

Dlouhé čekání

Rok 1932 v Los Angeles. Tehdy naposledy se dva Češi blýskli na olympijských stupních vítězů. Na vzpěrače Skoblu se Pšeničkou teď navázali stejně cennými kovy střelci z Tokia. Lipták s Kosteleckým tím ukončili 89 let dlouhé čekání na »společnou bednu«, což se nepovedlo ani jejich předchůdcům Petru Hrdličkovi s Pavlem Kubcem. Ti přitom na olympiádě v Barceloně vstupovali do finále trapu na průběžném prvním a druhém místě. Jenže zatímco současný kouč střelců Hrdlička bral zlato, Kubec skončil »až« pátý.

Že se ale včera povedl unikát, dokazuje i další výčet ikon, které společně na olympijský úspěch nedosáhly. Ať už to jsou desetibojaři Šebrle s Dvořákem, diskaři Bugár s Valentem, gymnastky Čáslavská s Bosákovou či elitní čtvrtkařky Kratochvílová s Kocembovou, kterým vzal tuhle možnost komunistický bojkot amerických Her v roce 1984.