Medailoví střelci pařili se Zagorkou! A ve vesnici pak přišlo tohle...

Pro české hrdiny na olympiádě v Tokiu to byl dlouhý den. Nejdřív pekelné soustředění, pak obrovská euforie z prvního a druhého místa v trapu spojená s obří únavou. A nakonec dokonalé uvolnění. Jiří Lipták s Davidem Kosteleckým to nakonec i v rouškách v Tokiu slušně rozjeli a představili se i v roli popových zpěváků. A co se při jejich cestě do olympijské vesnice hrálo? Nebyl to Michal David, ale Hana Zagorová a její starý hit Mimořádná linka Praha – Tokio. Podívejte se na video, jak jim to šlo.