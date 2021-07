Mezinárodní olympijský výbor apeluje na sportovce: Nekousejte do medailí!

Co by to bylo za oslavu, bez toho, aby se čerství šampioni nezakousli do medailí, aby vyzkoušeli jejich punc kvality. Organizátoři Her v Tokiu jim ale obehraný rituál nedoporučují. Důvod je pragmatický a výjimečně za ním není covid-19.

„Chceme oficiálně oznámit, že olympijské medaile nejsou jedlé,“ varoval Mezinárodní olympijský výbor. „Medaile jsou vyrobené z recyklovaných elektronických zařízení darovaných japonskou veřejností,“ zazněl jasný důvod.

Ale říkejte to šťastným sportovcům. Do svých trofejí si po závodu v trapu s radostí kousli i čeští brokaři Jiří Lipták s Davidem Kosteleckým. Organizátoři nad všemi jen pokrčují rameny: „Nemusíte je zrovna kousat, ale my víme, že je stejně kousat budete,“ zlomili nad všemi hůl pořadatelé.