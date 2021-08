Matka těhotné běžkyně (16) v balerínkách: Dceru chce poslat na potrat!

Příběh nadané slovenské běžkyně (16) se začíná pořádně komplikovat. Zatímco v uplynulých dnech vyšla na veřejnost informace o dívčině těhotenství, nyní její matka přišla s radikálním řešením. Annamária půjde na potrat! Problémem je teď nejen hra o čas, ale také peníze na interrupci, kterou chudobná rodina nemá.

Není to tak dávno, co se mladá Slovenka zamilovala a odstěhovala ke svému příteli Sebastianovi. Po nějaké době se však beze slov vrátila zpátky domů. Její maminka (38), která sama vychovává šest svých dětí a jedno vnouče (3) hned vycítila problém. Chování dcery se ji nepozdávalo, a tak dceru vzala k lékaři. Ten ji pak oznámil, že je Annamária v 9. týdnu těhotenství.

„Myslela jsem si, že zkolabuju. Tak to na mě dolehlo, že jsem se neudržela a zmlátila ji jako žito,“ popsala pro server Pluska.sk Izabela.

„Od doby, co jsem se to dozvěděla, jsem na lécích. Nevím, jestli to přežiju. Chtěla jsem, aby se měla lépe. Vždyť vidí, v jaké bídě žijeme. Je nás devět v jedné místnosti,“ posteskla si žena, která doufala, že její dceru čeká lepší budoucnost než brzké mateřství v osadě, kde rodina žije. Izabela už ale vymyslela řešení

„Chci, aby šla na potrat, a potom se bude věnovat sportovní kariéře,“ řekla. Problém je, že rodina na interrupci nemá peníze. Umělé přerušení těhotenství se na Slovensku pohybuje mezi 250 a 350 eur. Důležité také je, že tento zákrok může Annamária podstoupit pouze do 12. týdne těhotenství. Později už to není možné.

Izabela také přiznává, že dcera se kvůli mentálnímu postižení nedokáže o dítě sama postarat. „Nezvládla bych to při nejlepší vůli ani já. Desátá osoba v jednom pokoji, při příjmu 340 eur, to je neúnosné,“ popisovala s pláčem matka, která jedním dechem dodala, že se jim v osadě nyní žije velmi těžko.

„Předtím každý byl na Annamáriu pyšný. Dokonce ji mnozí záviděli, kam se všude dostala, jaké oblečení měla od sponzorů… A teď? Vysmívají se nám. Mě jako matku osočují. Ani nejezdím do Moldavy nad Bodvou na nákupy. Stydím se, jen sedím doma a brečím,“ říká zlomeně Izabela.

Vyvrátila také fámy o tom, že by Sebastian měl její dceru opustit: „Po osadě se říká, že mou dceru vyhodil a našel si novou přítelkyni. To není pravda. Annamária od něj sama odešla. Všechno ji zakazoval, nikam ji nechtěl pustit. Dokonce ani do školy, nebo na tréninky. Když slyšel o tom, že půjde na nějaké závody, byl ze žárlivosti celý bez sebe. Takže je lepší, že se vrátila domů, jen kdyby nebylo toho trápení…“ uzavírá ztrápeně.