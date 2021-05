O tom, že úspěšná sportovní kariéra nemusí nutně znamenat pocity absolutního štěstí, přesvědčuje příběh bývalé basketbalistky Ivany Večeřové (42). Ta nejprve musela bojovat s předsudky kvůli ohromné výšce a později s problémy otěhotnět. Na jednu ženu slušná nálož.

Mistryně Evropy a stříbrná medailistka ze světového šampionátu měří bezmála dva metry a to je věc, která jí během života vedle výhody při provozování milovaného sportu přinesla také příkoří a nepříjemnosti.

„Jeden fanoušek mi položil běžnou otázku – kolik měřím. Já na to, že sto devadesát šest centimetrů. Zrovna okolo šel člověk z klubu, který s tím hovorem neměl vůbec nic společného. Jen prohodil, že tolik teda nemám. Rejpavým, posměšným tónem,“ svěřila se Iva ve zpovědi pro server bezfrazi.cz. „Je to naprostá banalita, připitomělá všední situace, ale já si ji i po dlouhých letech pamatuju. Cítím tu zbytečnost té poznámky a své tehdejší rozčarování.Takže nemám věřit sama sobě? Tak mi řekni, kolik teda měřím? A vůbec, to na tom jednom centimetru víc nebo míň tak záleží? Asi nedokážu dostatečně chápat ironii vtipné poznámky. I tohle jsem mohla vzít s humorem, ale mě se to dotklo. Podobné řeči mě často dokázaly semlít,“ dodala.

Jenže to nebylo zdaleka vše, co ji v životě potrápilo. Nepříjemnosti přišly ve chvíli, kdy jí začaly tikat biologické hodiny a zatoužila stát se maminkou stejně jako jiné ženy v podobném věku. „Bylo mi dvaatřicet, těšila jsem se na rodinu a… A najednou jsem neměla chlapa.“ Hlavou se jí honily různé otázky. Naštěstí však potkala současného partnera Tomáše a začalo se blýskat na lepší časy, i když to měl původně být jen románek, kterých si do té doby příliš neužila. „Vypracovanej borec, mladší než já. Proč si neužít, když můžu,“ říkala si.

Při standardní gynekologické kontrole pak Večeřové zjistili mimo jiné potíže s vejcovody. Po operaci a zprůchodnění cest odcházela s nadějí, že bude moci otěhotnět. To se také povedlo, jenže brzy přišlo zklamání.

„Netušila jsem, že existuje něco jako zamlklé těhotenství, kterému se taky říká potrat. A co to pro ženskou znamená. Jak citlivá to pro ni je událost. Netušila jsem také, že moje tělo je tak inteligentní, že při souhře jistých parametrů si s touto situací dokáže poradit i samo. Kyretáž jsem tedy jako nepřipravená, neinformovaná vzala jako jedinou možnost. Tím, že jsem zákrok absolvovala v narkóze, jako kdyby mi během spánku doktoři jen něco vzali, a já ani po probuzení nevěděla co. Cítila jsem se jen najednou nějak… jinak. Divně. Prázdně,“ vyprávěla dál emotivně pro bezfrazi.cz.

Nakonec se ale s Tomášem dočkali a mají malou Aničku. „Štěstí ale musíte najít v sobě,“ doplnila Iva, dnes šťastná a spokojená maminka, která však ještě jednou potratila.