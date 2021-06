Tragická zpráva přišla ze Slovenska, kde přímo na hřišti během hokejbalového přáteláku zemřel Peter Gulík (†40).

Kapitánovi týmu HBK Lion Svidník podle informací webu Nového času selhalo srdce a marné byly bezprostřední pokusy spoluhráčů a později i záchranářů, aby zůstal naživu. „Podle toho, co jsme se dozvěděli, tak v průběhu zápasu spadl jako podťatý,“ prozradil mrazivé detaily smrti šéf klubu Rastislav Holečko. „Pokoušeli se ho oživovat, ale marně. Od té doby, co jsem se to dozvěděl, snažím se s tím vyrovnat. Neumím si představit, co prožívá Peťova rodina, které chceme jako tým vyjádřit upřímnou soustrast,“ dodal smutně.

„Gulo u nás působil šest let, byl vzorem pro mladé, snažil se je usměrňovat. Jeho dres s číslem 45 si už nikdo neobleče,“ prohlásil zlomený Holečko. Kondolence na sociálních sítích napsali spoluhráči, kamarádi i zástupci Slovenské hokejbalové unie.