Vyhrávala závody jen v balerínách, letos se v běhu na jednu míli stala senzační dorosteneckou mistryní Slovenska. Šestnáctiletá Annamária Horváthová dobyla atletický svět. Teď je však její sportovní kariéra asi v trapu. Dívenka, jež teprve letos dokončila osmou třídu základní školy, je těhotná... S chlapcem, který už ji opustil!

Chudé děvčátko z romské osady u Moldavy nad Bodvou udivila svými výkony na dráze i bývalého prezidenta Kisku, který jí osobně přivezl atletický vercajk. To, aby mohla rozvíjet svůj talent. Pod ochranná křídla si ji vzal trenér Norbert Pecze a dovedl ji až k republikovému prvenství. „Když bude pravidelně chodit na tréninky, tak určitě dosáhne ještě lepších časů a výsledků,“ byl přesvědčen.

Jenže ouha. Do slova a písmene se naplnila předpověď jedné ze sousedek »Aničky« bezvadně obeznámené se zdejšími poměry: „Balerínka do léta skončí se sportem, protože bude těhotná. Její matka s tím nic nenadělá. Je to její první chlapec, je do něho velmi zamilovaná a teď ji nic jiného nezajímá!“

Že je v jiném stavu dívka potvrdila reportérům deníku Nový čas. Otěhotnět měla s přítelem, s nímž randila deset měsíců. „Rozešli jsme se, má jinou frajerku,“ pověděla smutně mladá atletka, která pobláznila Slovensko natolik, že díky ní stavějí nedaleko její osady moderní ovál. Sportovci by se na něm měli prohánět už příští rok. No, Annamária bude mít zřejmě jiné starosti…