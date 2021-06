Pamatujete? Jsou to tři roky, co tehdy třináctiletá Annamária Horváthová v závodě Běh pro zdraví vypálila všem soupeřkám rybník, ačkoliv běžela jen v balerínách bez ponožek. Pohádkový příběh zaujal i slovenského prezidenta Kisku. Tehdejší hlava státu pak obyčejné holčičce z obyčejné romské osady přivezla batoh plný sportovních propriet. To, aby se její kariéra mohla rozvíjet! A rozvinula.