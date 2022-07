Ošklivý pád cyklistky Hájkové: Po startu se zřítila k zemi!

Hned první den letošního Giro Donne přinesl ošklivý karambol. V hlavní roli se nechtěně ocitla česká závodnice Markéta Hájková (22), která upadla krátce poté, co vystartovala. Navzdory tomu, že záběry vypadaly děsivě, cyklistka byla schopna v jízdě pokračovat.

Na start tradičního italského závodu Giro Donne se postavila i česká jezdkyně Markéta Hájková. Té se ale bohužel na paty nalepil pořádný kus smůly a sotva se odrazila od země, už na ní byla znova. Tentokrát ale i s kolem, se kterým spadla při rozjezdu z rampy.

Přesto, že pád vypadal dost ošklivě, česká bojovnice se bleskově posbírala, vyskočila na nohy a pokračovala ve startu.

Tentokrát tak vše dopadlo o dost lépe, než před dvěma lety v Austrálii. Tehdy se Markéta nešťastně dostala do hromadného pádu během závodu Great Ocean Road Race, a po nehodě skončila v nemocnici.

„Vůbec nevím, jak se to stalo. Jeli jsme ze sjezdu na mokru rychlostí asi 60km/h a já se pohybovala úplně vepředu, maximálně v první dvacítce. A najednou to prostě přede mnou lehlo a já šla jen na brzdy a do smyku, a pak už si nic nepamatuju. Spadla jsem na hlavu, takže jsem měla prvních pár minut totální výpadek. Pak až v sanitce jsem si začala pomalu uvědomovat, co se stalo a vzpomínat si na základní věci, kdo jsem a kde vůbec jsem,“ popsala tehdy Hájková pro web RoadCycling.cz