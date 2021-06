Šílený pohled! Obránce Montrealu viděl rudě, oči měl zalité krví

Americký obránce Jeff Petry (vpravo) se vrátil do sestavy Canadiens ve druhém semifinále play off proti Vegas • profimedia.cz

Úlek, vyděšení. Co se mu stalo?! Sociální sítě už před startem utkání č. 2 zalily reakce na vzhled Jeffa Petryho, konkrétně jeho oči zalité krví. „Není to alergie. Není to pozůstatek bouřlivé noci ve Vegas. Není to krvácení z únavy. Ani já mu neubližuji. Prostě mu v oku praskla céva. Můžu vám ale říct, že už vypadá mnohem lépe než před týdnem,“ reagovala na šířící se otázky Petryho manželka Julie.

O co šlo přesně? Odbornou terminologií o subkonjunktivální krvácení. Podle webu Mayo Clinic nastává, když se drobná céva zlomí těsně pod povrchem očního bělma. Krev je zachycena mezi spojivkou a bělmem, která pak zbarví do ruda. Na pohled to může vypadat děsivě, ale obvykle jde o naprosto neškodné postižení, které do dvou týdnů samo odezní. Také nezpůsobuje žádnou bolest.

Petryho krvavý pohled se všude řešil víc než samotný druhý zápas finále Západní konference. Zkušený 33letý obránce se do sestavy Montrealu vrátil po deseti dnech. Naposledy nastoupil ve druhém utkání předchozí série s Winnipegem, z něhož vinou zranění ruky odstoupil.

A také to se v kanadských médiích žhavě diskutovalo. Petry si nešťastně vykloubil dva prsty pravé ruky tak, že se mu zasekly při průjezdu kolem mantinelu o malý otvor pro fotografy, který byl v plexisklu.

První utkání s Vegas dopadlo pro Canadiens neslavně, prohráli jasně 1:4. Proto chtěl trenér Dominique Ducharme do dalšího duelu něco změnit. Posadil beky Alexandra Romanova a Bretta Kulaka. Místo nich šli do hry John Merrill a právě Petry, jinak naprosto klíčový obránce Habs, který v dlouhodobé části hrál v průměru téměř 24 minut na zápas. V 55 utkáních pak získal na defenzivního hráče skvělých 42 bodů (12+30).

„Jeff pro nás znamená strašně moc. Kdyby mohl, vrátil se už dříve. Je pro nás extrémně důležitým hráčem na obou stranách ledu. Jeho obranná hra, pohyblivost, dovednosti s pukem… je to opravdu pan Hráč. Když se dostane do kritických okamžiků velkých zápasů, jeho výkon ještě roste. V těch momentech ze sebe vydá to nejlepší,“ sypal na Petryho chválu kouč Ducharme.

Proti Golden Knights nastoupil Petry se speciálně upravenou rukavicí, která měla spojený prostor pro malíček a prsteníček. Comeback zvládl skvěle! Opět se ukázalo, jak klidnou a stabilizující silou pro Montreal je. U druhého gólu Tylera Toffoliho zapsal asistenci. Když ve 38. minutě zvyšoval Paul Byron už na 3:0, zdálo se být hotovo. Jenže pak dvěma góly snížil Alex Pietrangelo. Srovnání ale Canadiens nedovolili, sérii dorovnali na 1:1.

Při závěrečné tlaku jim pomohla také velká obětavost. Dvě dělovky schytal také Petry. „O tom je hraní v tomto ročním období. Ukázali jsme hodně charakteru. Do semifinále NHL jsme se dostali z nějakého důvodu a ještě jsme neskončili. Chceme jít dál,“ dodal trenér.

Skvělý výkon podal také brankář Carey Price, který pochytal 29 střel domácích. Úžasně vyčapal třeba Aleca Martineze, který už zvedal ruce nad hlavu, jenže Price radosti bleskovým přesunem zamezil. „Prostě používám všechny svoje končetiny. Je to vlastně taková soutěž. Buď já, nebo oni,“ usmíval se gólman po výhře 3:2.