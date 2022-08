Trpký konec Paškova prokletého klubu: Hráčům o tom řekli den před srazem

Vypadalo to, že po dvou tragických událostech, které se v Bratislava Capitals loni staly, se nakonec slovenskému hokejovému klubu přece jen podaří odrazit se ode dna a začít znova. Namísto toho teď končí. A to za dost zvláštních okolností...

Slovenský klub se musel loni vypořádat se dvěma smutnými událostmi. První z nich byla smrt hokejisty Borise Sádeckého, který zkolaboval při utkání a později zemřel v nemocnici, druhou tragédií byla jen o pár dní později sebevražda generálního ředitele Dušana Paška mladšího.

Otřesený Capitals se proto rozhodl předčasně ukončit sezonu a teď dokonce i celkovou činnost. Na nadcházející období měl přitom podepsané hráče, přičemž někteří z nich už měli mít v Bratislavě pořízeny i byty. Ocitli se tak v dost pekelné situaci, protože klub jim dal o svém konci vědět den před srazem.

Jedním z nich je i útočník Marek Sloboda, který v České republice mimo jiné nastupoval dříve za Budějovice, Sokolov anebo Přerov.

„Jsem velmi zklamaný a rozzlobený z toho, jak to dopadlo, a zejména z toho, jak se to celé událo. Smlouvu jsem podepsal už v dubnu a celé léto jsem byl v klidu, těšil jsem se na dobrou soutěž a na to, že si zase zahraju doma v Bratislavě. Jednání bylo velmi profesionální a rychle jsme se dohodli, dostal jsem dobrou nabídku a byl jsem ujištěn, že bude pokračovat na 100 procent i přes různé fámy, které jsem zaregistroval ve svém okolí," popsal Sloboda na sociálních sítích.

„Takže máte podepsanou smlouvu na tři měsíce, podřídíte tomu všechno, odmítnete jiné nabídky, zařídíte si podle toho život, investujete do bydlení, kondičního trenéra, tréninku na ledě atd. a pár dní před srazem vám přijde e-mail, že klub má problémy,“ vylíčil rodák z Bratislavy s tím, že nic nenasvědčovalo takovému scénáři a první podezření vzniklo ve chvíli, kdy mu dodavatel řekl, že si nemůže vyzvednout hokejky, které dorazily do skladu.

„Klub podepsal smlouvu s asi 20 hráči, včetně zahraničních, z nichž jsem několik znal, a o některých mi bylo řečeno, že si zde dokonce zařídili byty. Pro nás všechny bude velmi těžké najít v této době nějakou práci, protože všude už mají hotové týmy a podepsané hráče. Přijde mi trochu nefér vymlouvat se na nějakou negativní antikampaň, i když samozřejmě do těchto věcí až tak nevidím,“ napsal Sloboda s tím, že přesto všechno děkuje lidem v klubu za profesionální přístup a přeje jim hodně štěstí do budoucna.