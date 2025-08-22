Těhotná manželka hokejového mistra Kempného po stěhování do Švédska: Trápím se
Hokejový šampion Michal Kempný (34) začíná spolu se svou rodinou novou kapitolu. Po přesunu do Švédska začal oblékat dres tamního klubu Brynäs a jeho manželka Nicola prozradila, že famílie obývá domeček v nádherném prostředí přímo u vody. Sama ale zatím bojuje se svým stavem...
„Naše dny teď nejsou nic moc zajímavého. Naštěstí je naše pláž pro Ádu jedno velké hřiště,“ napsala Nicola k fotce, na které si jejich syn hraje na molu. Manželka hokejového obránce před několika měsíci překvapila veřejnost krásnou zprávou o tom, že se jejich rodina rozroste o nového člena. Navzdory tomu, že dříve otevřeně sdílela svůj boj s endometriózou.
Těhotenství ale pro usměvavou brunetku rozhodně není procházka růžovým sadem. „Já rostu do šířky a trápím se bez energie. Závidím maminkám, které si užívají těhotenství,“ přiznala statečná Nicola, které v nepříjemných momentech dělá radost třeba alespoň to, že při odpočívání v ložnici vidí na proplouvající lodě.