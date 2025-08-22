Těhotná manželka hokejového mistra Kempného po stěhování do Švédska: Trápím se

Rodina Kempných se odstěhovala do Švédska. Prostředí se sice jeho manželce a synovi evidentně moc líbí, ale těhotenství jí někdy umí pořádně potrápit.
Rodina hokejového mistra světa by se měla brzy dočkat nového člena.
Šťastný pár Michal a Nicola Kempní
Rodinka Kempných pohromadě včetně syna Adama, který se brzy dočká sourozence.
Manželka Michala Kempného Nicola
Obránce Michal Kempný skončil ve Spartě

Hokejový šampion Michal Kempný (34) začíná spolu se svou rodinou novou kapitolu. Po přesunu do Švédska začal oblékat dres tamního klubu Brynäs a jeho manželka Nicola prozradila, že famílie obývá domeček v nádherném prostředí přímo u vody. Sama ale zatím bojuje se svým stavem...

„Naše dny teď nejsou nic moc zajímavého. Naštěstí je naše pláž pro Ádu jedno velké hřiště,“ napsala Nicola k fotce, na které si jejich syn hraje na molu. Manželka hokejového obránce před několika měsíci překvapila veřejnost krásnou zprávou o tom, že se jejich rodina rozroste o nového člena. Navzdory tomu, že dříve otevřeně sdílela svůj boj s endometriózou.

Těhotenství ale pro usměvavou brunetku rozhodně není procházka růžovým sadem. „Já rostu do šířky a trápím se bez energie. Závidím maminkám, které si užívají těhotenství,“ přiznala statečná Nicola, které v nepříjemných momentech dělá radost třeba alespoň to, že při odpočívání v ložnici vidí na proplouvající lodě.

Témata:  blesksportŠvédskoMichal Kempnýlední hokej

