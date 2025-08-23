Slávista Zafeiris v dresu rivala PAOKu: Lhal o lásce?
Sporý chlapec dorazí v pondělí do Soluně, podstoupí zdravotní testy a upíše se PAOKu. Smlouva začne platit v lednu a do té doby (zřejmě) zůstane ve Slavii. Řeč je o Christosovi Zafeirisovi (23) a…
O jeho falešných klubových láskách. V devíti letech se fotil s rodinou v dresu úhlavního řeckého nepřítele Panathinaikosu, a pak se v rozhovoru dušoval, že miluje jen oddíl, za který kope. Ještě 30. června, když podepisoval v Edenu vylepšený kontrakt do roku 2028, se bil v sešívaný dres, a prohlašoval: „Jsem nadšený, jsem tady šťastný, cítím se tu jako doma. Těším se na budoucnost.“
Za pár týdnů se ukázalo, že si tu budoucnost vydupal v PAOKu a slávistický boss Trdík prozradil, co mu Christos tvrdil: „Mluvil o rodině. Říkal, že kdyby ho chtěl jakýkoli jiný klub v Evropě, zůstal by ve Slavii. Ale tady měl pocit, že je to jednou za život, pro Zafiho je PAOK klub jeho srdce.“ Kolik těch klubů se mu do něj ještě vejde?