Slávista Zafeiris v dresu rivala PAOKu: Lhal o lásce?

Autor: nem
Christos Zafeiris opouští Slavii a míří do řeckého klubu.
Christos Zafeiris
Kluk Christos v trikotu Panathinaikosu.
Christos Zafeiris ještě na konci června křičel, jek je ve Slavii šťastný.
Christos Zafeiris ještě na konci června křičel, jek je ve Slavii šťastný.
Christos Zafeiris ještě na konci června křičel, jek je ve Slavii šťastný.
Christos Zafeiris ještě na konci června křičel, jek je ve Slavii šťastný.
Christos Zafeiris ještě na konci června křičel, jek je ve Slavii šťastný.
Christos Zafeiris ještě na konci června křičel, jek je ve Slavii šťastný.
Christos Zafeiris ještě na konci června křičel, jek je ve Slavii šťastný.
Christos Zafeiris ještě na konci června křičel, jek je ve Slavii šťastný.
Christos Zafeiris ještě na konci června křičel, jek je ve Slavii šťastný.
Christos Zafeiris ještě na konci června křičel, jek je ve Slavii šťastný.
Christos Zafeiris ještě na konci června křičel, jek je ve Slavii šťastný.
Christos Zafeiris ještě na konci června křičel, jek je ve Slavii šťastný.

Sporý chlapec dorazí v pondělí do Soluně, podstoupí zdravotní testy a upíše se PAOKu. Smlouva začne platit v lednu a do té doby (zřejmě) zůstane ve Slavii. Řeč je o Christosovi Zafeirisovi (23) a…

O jeho falešných klubových láskách. V devíti letech se fotil s rodinou v dresu úhlavního řeckého nepřítele Panathinaikosu, a pak se v rozhovoru dušoval, že miluje jen oddíl, za který kope. Ještě 30. června, když podepisoval v Edenu vylepšený kontrakt do roku 2028, se bil v sešívaný dres, a prohlašoval: „Jsem nadšený, jsem tady šťastný, cítím se tu jako doma. Těším se na budoucnost.“

Za pár týdnů se ukázalo, že si tu budoucnost vydupal v PAOKu a slávistický boss Trdík prozradil, co mu Christos tvrdil: „Mluvil o rodině. Říkal, že kdyby ho chtěl jakýkoli jiný klub v Evropě, zůstal by ve Slavii. Ale tady měl pocit, že je to jednou za život, pro Zafiho je PAOK klub jeho srdce.“ Kolik těch klubů se mu do něj ještě vejde?

Christos Zafeiris
Christos Zafeiris

Témata:  SlaviablesksportSlavia PrahaChristos ZafeirisEvropaláskaSoluňPanathinaikos Athény

Související články



Články odjinud